Прифронтовое Золотое на Луганщине подверглось артиллерийскому обстрелу

31.03.2019 22:02

Город Золотое Луганской области подвергся обстрелу со стороны НВФ.

Пострадали жилые дома, сообщает председатель военно-гражданской администрации Золотого и Катериновки Константин Ильченко в Facebook, передает donpress.com.

По его информации, вчера около 19:00 противник применил артиллерию 152 калибра. В результате разрыва трех снарядов полностью уничтожен один дом в частном секторе, еще два — повреждены.

«В двух домах повреждены окна, заборы, придомовые постройки, а один дом, после прямого попадания, полностью уничтожен. Этот дом расположен по ул. 1 Вольная, 29. Там проживает пожилая пара, их спасло чудо — в этот день они поехали к своим родственникам», — рассказал Ильченко.

Он опубликовал снимки последствий обстрела и добавил, что пострадавшим жителям Золотого будет оказана помощь. Константин Ильченко поблагодарил волонтеров гуманитарной миссии «Пролиска», которые первые откликнулись и привезли все необходимые вещи.