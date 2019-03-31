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Прифронтовое Золотое на Луганщине подверглось артиллерийскому обстрелу
Город Золотое Луганской области подвергся обстрелу со стороны НВФ.
Пострадали жилые дома, сообщает председатель военно-гражданской администрации Золотого и Катериновки Константин Ильченко в Facebook, передает donpress.com.
По его информации, вчера около 19:00 противник применил артиллерию 152 калибра. В результате разрыва трех снарядов полностью уничтожен один дом в частном секторе, еще два — повреждены.
«В двух домах повреждены окна, заборы, придомовые постройки, а один дом, после прямого попадания, полностью уничтожен. Этот дом расположен по ул. 1 Вольная, 29. Там проживает пожилая пара, их спасло чудо — в этот день они поехали к своим родственникам», — рассказал Ильченко.
Он опубликовал снимки последствий обстрела и добавил, что пострадавшим жителям Золотого будет оказана помощь. Константин Ильченко поблагодарил волонтеров гуманитарной миссии «Пролиска», которые первые откликнулись и привезли все необходимые вещи.
Теги: Донбасс, дом, Луганская область, гуманитарная помощь, обстрел, повреждения, артиллерия, Золотое, НВФ
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