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Архив - Луганская область

Снаряд боевиков задел мост: в сети показали фото из "горячей точки" на Донбассе

31.03.2019 14:49
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Снаряд боевиков задел мост: в сети показали фото из "горячей точки" на Донбассе

Боевики незаконных вооруженных формирований на Донбассе обстреляли населенный пункт Золотое, Луганской области, повредив дома мирных жителей и мост в центре города.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Константин Ильченко, передает apostrophe.ua.

По его словам, вчера обстрел продолжался с 16:30 до 18:00.
"Стодвадцатка за малым не разрушила мост, соединяющий Горное и Золотое, метров на пять вперед и мост уже не был бы пригодным к использованию. Пострадали квартира и дом по ул. 1 Вольная и Молодежная. Среди граждан, слава Богу, пострадавших нет", – пишет Ильченко.
По его словам, боевики пытаются запугать мирных жителей Донбасса.
"Все чаще и чаще российские войска демонстрируют свою "мощь" перед мирными жителями Золотого. Запугать ВСУ в них нет, ни духа, ни ума, поэтому и пытаются запугать людей. Но люди реагируют адекватно ситуации - они люто ненавидят оккупантов", – отмечает он.



Теги: Донбасс, Луганская область, мост, снаряд, боевики, ВСУ, обстрелы, Золотое
 
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