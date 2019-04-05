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Архив - Луганская область

Боевики «ЛНР» понесли потери в живой силе и технике

05.04.2019 09:50
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Боевики «ЛНР» понесли потери в живой силе и технике

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области несут серьезные потери в живой силе и технике. Так, за минувшие сутки ликвидированы двое, ранены трое боевиков «ЛНР» и уничтожена БМП.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщает пресс-центр штаба ООС со ссылкой на данные разведки, ликвидирован двое и ранены трое боевиков «ЛНР». Также разбита боевая машина пехоты боевиков «ЛНР».

Кроме того, сообщается, что 3 апреля 2019 года ликвидирован боевик «ЛНР» Купчик Дмитрий Русланович. О Купчике известно, что он родился в 10 мая 1995 года в Кировске, входил в подразделение НВФ «Призрак».



Теги: Донбасс, разведка, ликвидация, ЛНР, боевики, потери, военная техника, БМП, НВФ, ООС
 
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