Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В Луганске пришли с обысками в украинскую церковь

05.04.2019 21:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Луганске пришли с обысками в украинскую церковь

В неподконтрольном украинской власти Луганске «сотрудники управления борьбы с экстремизмом МВД ЛНР» провели обыск в организации «Свято-Троицкий кафедральный собор Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата». Об этом пишут пользователи соцсетей, сообщают Донецкие новости.
«Вчера днем сотрудники Управления борьбы с экстремизмом МВД ЛНР, в ходе проведения мероприятий, направленных на выявление лиц, причастных к дестабилизации общественно-политической обстановки на территории ЛНР, в рамках проведения операции "Стоп-террор", провели обыск в организации "Свято-Троицкий кафедральный собор Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата". При обыске изъяли православную литературу, православную символику, а также фотоматериалы экстремистского характера. С настоятелем Свято-Троицкого кафедрального собора УПЦ КП протоиереем Анатолием Назаренко проводятся следственные действия», – говорится в сообщении.

«Скажите мне, пожалуйста, а что за литературу изъяли? Евангелие в ПЦУ отличается от Евангелия в УПЦ МП?», – пишут пользователи, обсуждая произошедшее.
«Ну, копанки уже, видимо, все "легализовали"...» – поясняет еще один комментатор Александр.



Теги: Донбасс, Луганск, церковь, обыск
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх