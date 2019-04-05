- В Луганске пришли с обысками в украинскую церковь21:10
- В ОРДЛО проводят рейды по учету «военнообязанных»17:01
- Крупный успех ВСУ на Донбассе: армия Украины нанесла фееричный удар, уничтожив террористов и технику14:12
- Боевиков «ДНР» и «ЛНР» уличили в использовании танков неустановленного типа13:48
- Стало известно о смерти офицера ВСУ с позывным "Говерла"12:52
- Оккупанты РФ били по позициям ООС из ПТРК и 152-мм артиллерии, пытаясь продвинуться на линии фронта11:11
- У боевиков разбита техника, много "200-х" и "300-х": как ВСУ пресекли нападение "Л/ДНР" на Донбассе10:12
- Боевики «ЛНР» понесли потери в живой силе и технике09:50
- Ситуация в пунктах пропуска утром 05.03.201909:09
- В сети появилось видео боя, снятое на позициях ВСУ на Луганщине. ВИДЕО08:28
В Луганске пришли с обысками в украинскую церковь
В неподконтрольном украинской власти Луганске «сотрудники управления борьбы с экстремизмом МВД ЛНР» провели обыск в организации «Свято-Троицкий кафедральный собор Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата». Об этом пишут пользователи соцсетей, сообщают Донецкие новости.
«Вчера днем сотрудники Управления борьбы с экстремизмом МВД ЛНР, в ходе проведения мероприятий, направленных на выявление лиц, причастных к дестабилизации общественно-политической обстановки на территории ЛНР, в рамках проведения операции "Стоп-террор", провели обыск в организации "Свято-Троицкий кафедральный собор Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата". При обыске изъяли православную литературу, православную символику, а также фотоматериалы экстремистского характера. С настоятелем Свято-Троицкого кафедрального собора УПЦ КП протоиереем Анатолием Назаренко проводятся следственные действия», – говорится в сообщении.
«Скажите мне, пожалуйста, а что за литературу изъяли? Евангелие в ПЦУ отличается от Евангелия в УПЦ МП?», – пишут пользователи, обсуждая произошедшее.
«Ну, копанки уже, видимо, все "легализовали"...» – поясняет еще один комментатор Александр.
Теги: Донбасс, Луганск, церковь, обыск
- Агитбригада Тимошенко и соло Януковича. Кто кого?
- В Луганске предъявили требования Украине: сепаратисты выдвинули условия президенту – видео
- Президент хочет соединить Донецк и Луганск
- Посадил головы мировых лидеров на пальцы
- Ищут след «президентских» пятаков
- Виктор Янукович: Необходимо разработать программу защиты труда шахтеров
- "Мы в отчаянии", - житель Горловки поделился новыми кадрами, снятыми с риском для жизни в оккупации. ВИДЕО21:49
- В Луганске пришли с обысками в украинскую церковь21:10
- КПВВ «Марьинка» попал под под обстрел: ранен пограничник, приостановлен пропуск граждан20:21
- «Нищета и отчаяние»: горловчанин показал, как выглядят центральные улицы города20:04
- Шокирующее "достижение" боевиков "ДНР": фото Иловайска через пять лет после прихода "р***кого мира"19:47
- В ОРДО учредили военно-патриотическое движение «Молодая Гвардия— Юнармия»17:41
- В ОРДЛО проводят рейды по учету «военнообязанных»17:01
- На 50% меньше: Стал известен средний размер пенсии в «ДНР»16:39
- Под Мариуполем обнаружен ракетный комплекс16:15
- Боевиков «ДНР» уличили в использовании комплексов радиоэлектронной борьбы14:49
- "Мы в отчаянии", - житель Горловки поделился новыми кадрами, снятыми с риском для жизни в оккупации. ВИДЕО21:49
- Уже продаются билеты на дебаты Порошенко и Зеленского21:27
- В Луганске пришли с обысками в украинскую церковь21:10
- В Украине запретили популярное лекарство от болезней сердца20:45
- КПВВ «Марьинка» попал под под обстрел: ранен пограничник, приостановлен пропуск граждан20:21
- «Нищета и отчаяние»: горловчанин показал, как выглядят центральные улицы города20:04
- Шокирующее "достижение" боевиков "ДНР": фото Иловайска через пять лет после прихода "р***кого мира"19:47
- Власти России внезапно отказались от своих планов в оккупированном Крыму: что произошло 18:48
- «Медицина пока бессильна»: после проверки стало известно о неизлечимой болезни Порошенко18:23
- У Кличко придумали, как заработать на детях18:06
- В Украине запретили популярное лекарство от болезней сердца20:45
- «Медицина пока бессильна»: после проверки стало известно о неизлечимой болезни Порошенко18:23
- Самые опасные дни апреля: астролог назвала даты15:54
- Преждевременно, но можно сказать: В России прокомментировали выборы в Украине15:14
- Быстрый способ справиться со стрессом21:30
- Медики назвали главные причины онемения рук20:00
- Стало известно, какие болезни может вызвать свежий хлеб18:11
- Назван напиток, существенно ускоряющий обмен веществ16:17
- Супрун развенчала очередной миф о здоровом питании16:00
- Календарь магнитных бурь на апрель14:00
- В Генштабе ВСУ объяснили, почему военные поддержали Зеленского
- По неизвестной причине и на неопределенный срок закрыта трасса на Донецк
- "Достала эта банановая "республика", в Украину хотим", - даже ярые сепаратисты мечтают сбежать из Донецка
- Украинские военные заняли часть «серой зоны» в окрестностях Донецка. ВИДЕО
- Счастливчики апреля: повезет лишь этим пяти знакам Зодиака
- Эксперты рассказали, к кому во втором туре перетекут голоса Тимошенко, Смешко, Гриценко и Бойко
- Крупный успех ВСУ на Донбассе: армия Украины нанесла фееричный удар, уничтожив террористов и технику
- Главный айтишник Украины рассказал о «революции Зеленского»: войдет в историю
- Ходаковский рассказал, как Зеленский остановил Путина от радикального решения по Донбассу
- «Медицина пока бессильна»: после проверки стало известно о неизлечимой болезни Порошенко