Во дворе жилого дома на Луганщине прогремел взрыв: погиб мужчина

06.04.2019 18:43

В центре Северодонецка Луганской области во дворе жилого дома по улице Менделеева произошел взрыв, в результате которого погиб мужчины. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, пишет ДонПресс.

В полиции сообщение о взрыве получили сегодня в 07:00. На место происшествия сразу прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, патрульные и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Правоохранители отмечают:

«Во время осмотра места взрыва между гаражным массивом и подстанцией следователями было обнаружено тело погибшего местного жителя. Его личность установлена».

Погибший 52-летний мужчина имел тяжелые заболевания и неоднократно заявлял о своем намерении покончить жизнь самоубийством. В полиции добавили:

«По предварительной информации, местный житель 52-х лет таким образом совершил самоубийство».