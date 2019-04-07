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Священник сообщил о преследовании в Луганске сторонников УПЦ

07.04.2019 18:15
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Священник сообщил о преследовании в Луганске сторонников УПЦ

Священнослужители Украинской православной церкви в оккупированном Луганске подвергаются преследованию. Как передает replyua.net, соответствующую информацию на своей странице в своей странице в Facebook распространил управляющий Луганской епархией Украинской православной церкви, епископ Луганский и Старобельский Афанасий Яворский. Он отметил, что 4 апреля боевики, которые себя называют «службой по борьбе с экономическими преступлениями» осуществили обыск управления Луганской епархии и Свято-Троицкого кафедрального собора УПЦ и дома у Анатолия Назаренко и иерея Геннадия Курганова.

«Сегодня проводятся следственные действия в отношении обоих священнослужителей и допросы по 5-6 часов», — написал он. Вместе с тем, захватчики изъяли украинскую и церковную символику, книги, переписку, компьютерную технику. Также оккупанты «рекомендовали» Яворскому не покидать город.

Ранее стало известно, что за последние две недели количество приходов, которые переходили из представительства РПЦ в Украине в УПЦ, существенно сократилось.



Теги: Донбасс, Луганск, церковь, священник, преследование
 
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