- Священник сообщил о преследовании в Луганске сторонников УПЦ18:15
- Зарево над городом: В Первомайске прогремел мощный взрыв. ВИДЕО17:27
- "Паспорт ЛНР" оккупанты теперь выдают только после сдачи отпечатков пальцев14:50
- Как переселенцам с Донбасса и Крыма получить нужную помощь: важные пояснения13:52
- В поселке Луганской области в результате обстрела снаряд попал в крышу дома13:33
- Известный волонтер попала под обстрел на Донбассе13:12
- В ВСУ рассказали о ночном взрыве в Первомайске - обломки техники "ЛНР" разметало по всей округе12:53
- В Луганске обыскали кафедральный собор ПЦУ 12:31
- В ОРЛО взорвался «Урал» с боеприпасами членов НВФ 10:08
- ВСУ под огнем артиллерии РФ понесли потери и моментально "наказали" врага - на фронте стало очень "горячо"09:52
Священник сообщил о преследовании в Луганске сторонников УПЦ
Священнослужители Украинской православной церкви в оккупированном Луганске подвергаются преследованию. Как передает replyua.net, соответствующую информацию на своей странице в своей странице в Facebook распространил управляющий Луганской епархией Украинской православной церкви, епископ Луганский и Старобельский Афанасий Яворский. Он отметил, что 4 апреля боевики, которые себя называют «службой по борьбе с экономическими преступлениями» осуществили обыск управления Луганской епархии и Свято-Троицкого кафедрального собора УПЦ и дома у Анатолия Назаренко и иерея Геннадия Курганова.
«Сегодня проводятся следственные действия в отношении обоих священнослужителей и допросы по 5-6 часов», — написал он. Вместе с тем, захватчики изъяли украинскую и церковную символику, книги, переписку, компьютерную технику. Также оккупанты «рекомендовали» Яворскому не покидать город.
Ранее стало известно, что за последние две недели количество приходов, которые переходили из представительства РПЦ в Украине в УПЦ, существенно сократилось.
Теги: Донбасс, Луганск, церковь, священник, преследование
- Воскресная школа - будущее прихода
- Как питаться в Великий пост: чем дешевле, тем лучше!
- Співочий священник з «Голосу країни» виявився зрадником
- Священник УПЦ Московского патриархата признался в сотрудничестве с боевиками и ФСБ РФ (ВИДЕО)
- Патриарх Кирилл благословил шахтеров и назвал Донбасс своей главной опорой
- "Кремль может ликвидировать священника УПЦ МП", - Гай предупредил о дикой провокации РФ из-за Томоса
- Священник сообщил о преследовании в Луганске сторонников УПЦ18:15
- Зарево над городом: В Первомайске прогремел мощный взрыв. ВИДЕО17:27
- В Донецкой области у мужчины в руках взорвалась граната16:48
- "Совок и безнадега", - оккупанты согнали весь Донецк отмечать 5-летнюю годовщину оккупации: депрессивные кадры16:01
- Как ночуют на КПП «ДНР» те, кто не успел проехать15:49
- Вхождение "ДНР" в состав России: названа дата возможного референдума о присоединении Донбасса к РФ15:12
- "Паспорт ЛНР" оккупанты теперь выдают только после сдачи отпечатков пальцев14:50
- Марьинку заминировали14:31
- Беспилотник ОБСЕ снова «ГЛУШИЛИ» над Донбассом14:13
- Как переселенцам с Донбасса и Крыма получить нужную помощь: важные пояснения13:52
- Священник сообщил о преследовании в Луганске сторонников УПЦ18:15
- На Житомирщине погибли два пенсионера сжигая сухую траву17:51
- Зарево над городом: В Первомайске прогремел мощный взрыв. ВИДЕО17:27
- Рева "обрадовал" украинцев: кто будет платить новые алименты17:11
- В Донецкой области у мужчины в руках взорвалась граната16:48
- Украинец пытался перевезти в Польшу 25 кг янтаря. ВИДЕО 16:32
- "Совок и безнадега", - оккупанты согнали весь Донецк отмечать 5-летнюю годовщину оккупации: депрессивные кадры16:01
- Как ночуют на КПП «ДНР» те, кто не успел проехать15:49
- Страшная авария в Киеве. ВИДЕО15:30
- Вхождение "ДНР" в состав России: названа дата возможного референдума о присоединении Донбасса к РФ15:12
- Как узнать свою судьбу по линиям на руке?12:41
- Летим в пропасть: ВБ объявил приговор украинской экономике11:42
- Эффективное средство от клещей09:42
- Дискриминация переселенцев: аргументы омбудсмена Украины09:07
- Мощный и проверенный приворот на любовь мужчины08:52
- Как не потерять деньги: Жителям Донетчины рассказали о популярных схемах аферистов08:32
- В Украине запретили популярное лекарство от болезней сердца20:45
- «Медицина пока бессильна»: после проверки стало известно о неизлечимой болезни Порошенко18:23
- Самые опасные дни апреля: астролог назвала даты15:54
- Преждевременно, но можно сказать: В России прокомментировали выборы в Украине15:14
- "Достала эта банановая "республика", в Украину хотим", - даже ярые сепаратисты мечтают сбежать из Донецка
- Боевики создали "армагеддон" на линии разграничения: блокпосты "Гнутово" и "Марьинка" закрыты
- В «МЧС ДНР» назвали кладбища Донецка, закрытые для посещения
- Пушилин в очередной раз погорел на лжи и предательстве
- В Макеевке 15-летняя девочка спрыгнула с крыши многоэтажки из-за конфликта с друзьями. ВИДЕО
- "Совок и безнадега", - оккупанты согнали весь Донецк отмечать 5-летнюю годовщину оккупации: депрессивные кадры
- "Теперь Кремль может раздать российские паспорта в "Л/ДНР" с легким сердцем", - названа причина
- Счастливчики апреля: повезет лишь этим пяти знакам Зодиака
- «Медицина пока бессильна»: после проверки стало известно о неизлечимой болезни Порошенко
- Крупный успех ВСУ на Донбассе: армия Украины нанесла фееричный удар, уничтожив террористов и технику