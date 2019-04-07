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Архив - Луганская область

В Луганске обыскали кафедральный собор ПЦУ

07.04.2019 12:31
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В Луганске обыскали кафедральный собор ПЦУ

В кафедральном соборе ПЦУ в Луганске были проведены обыски, священнослужителей допрашивают по 6 часов в день.

Об этом в субботу, 6 апреля, сообщил управляющий Луганской епархией ПЦУ, епископ Луганский и Старобельский Афанасий (Яворский) в Facebook, передает donpress.com.

Как говориться в сообщении, 4 апреля в управлении Луганской епархии и Свято-Троицкого кафедрального собора Украинской православной церкви в Луганске, а также в частных домах протоиерея Анатолия Назаренко и иерея Геннадия Курганова были проведены обыски. По данным пресс-службы епархии, «следственные действия» проводила «служба по борьбе с экономическими преступлениями ЛНР» в рамках проведения операции Стоп-террор.

Во время обыска изъяли церковную и украинский символику, церковные книги и книги национального содержания, официальную переписку, а также рабочие компьютеры.

«На сегодняшний день проводятся следственные действия в отношении обоих священнослужителей и допросы по 5−6 часов», — отметил Яворский.

Священнослужителям «рекомендовали» не оставлять Луганск, однако им разрешили совершать богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе.



Теги: экономика, Донбасс, Луганск, преступление, собор, священник, допрос, обыск, ЛНР, соцсети
 
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