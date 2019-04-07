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В ОРЛО взорвался «Урал» с боеприпасами членов НВФ
07.04.2019 10:08
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Первомайске (Луганская область) прогремел мощный взрыв.
Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает donpress.com.
По их данным, инцидент произошел вчера, 6 апреля, вечером. Это случилось рядом с местом дислокации представителей незаконных вооруженных формирований.
«Огромный взрыв Г. Первомайск. Вроди бы как в располаге 2 бата 6 полка НМ (техникум)», — сообщил очевидец.
Позднее в соцсети сообщили, что взорвался грузовик с боеприпасами членов НВФ. Пострадавших и погибших, по предварительным данным, нет.
«На городском сайте написали — урал с боеприипасами у 31 училища. Жертв нет», — отметил комментатор.
Теги: Донбасс, взрыв, жертвы, боеприпасы, соцсети, ОРЛО, НВФ
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