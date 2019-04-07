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В поселке Луганской области в результате обстрела снаряд попал в крышу дома
07.04.2019 13:33
В ходе обстрела в поселке Золотое-4 в Луганской области повреждена крыша дома и автомобиль.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
«Вчера со стороны поселка Золотое-5 (территория временно подконтрольная НВФ "ЛНР") боевики из противотанкового гранатомета обстреляли частный сектор поселка Золотое-4 Попаснянского района», - говорится в сообщении.
Отмечается, что снаряд попал в дом по улице Первая Свободная и повредил крышу, а также припаркованный неподалеку автомобиль. Жертв и пострадавших среди населения нет.
Правоохранители внесли данный факт в Единый реестр досудебных расследований по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт).
Теги: Донбасс, дом, крыша, снаряд, обстрел, повреждения, автомобиль, ЛНР, боевики, Нацполиция, НВФ
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