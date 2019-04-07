Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

В поселке Луганской области в результате обстрела снаряд попал в крышу дома

07.04.2019 13:33
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В поселке Луганской области в результате обстрела снаряд попал в крышу дома

В ходе обстрела в поселке Золотое-4 в Луганской области повреждена крыша дома и автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

«Вчера со стороны поселка Золотое-5 (территория временно подконтрольная НВФ "ЛНР") боевики из противотанкового гранатомета обстреляли частный сектор поселка Золотое-4 Попаснянского района», - говорится в сообщении.

Отмечается, что снаряд попал в дом по улице Первая Свободная и повредил крышу, а также припаркованный неподалеку автомобиль. Жертв и пострадавших среди населения нет.

Правоохранители внесли данный факт в Единый реестр досудебных расследований по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт).



Теги: Донбасс, дом, крыша, снаряд, обстрел, повреждения, автомобиль, ЛНР, боевики, Нацполиция, НВФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх