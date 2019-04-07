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В ВСУ рассказали о ночном взрыве в Первомайске - обломки техники "ЛНР" разметало по всей округе
Взрыв, напугавший оккупированный Первомайск поздно ночью 5 апреля, случился по вине террористов "ЛНР". Взорвалась техника боевиков.
О том, что на самом деле произошло в Первомайске, рассказал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает "Диалог.UA".
В пятницу, 5 ноября, за 15 - 20 минут до полуночи оккупированный Первомайск и близлежащие населенные пункты разбудил мощнейший взрыв. Жители в соцсетях рассказали, что небо осветило яркое зарево. "Фейерверк" видели даже на позиции ВСУ в 13 км от места произошедшего. Штефан со ссылкой на соцсети уверяет, что в Первомайске в ту ночь взлетел на воздух "Урал" боевиков "ЛНР", груженный боеприпасами. Случилось это у педагогического техникума №31, который в свою базу превратил 6-й полк "народной милиции" террористической "ЛНР". "Жертв нет, но фейерверк был хорошенький", - отметил офицер ВСУ. "Все-таки, предвыходной "Боярышник" дал о себе знать, водитель "Урала" вскоре получит награду "За содействие ВС Украины"" - постебался Штефан.
Теги: Донбасс, Первомайск, взрыв, жертвы, ЛНР, боевики, ВСУ, военная техника, соцсети
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