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Стало известно, что члены НВФ разместили в аэропорту Луганска
7 апреля представители СММ ОБСЕ зафиксировали на территории бывшего международного аэропорта «Луганск» танки и зенитные ракетные комплексы подразделений «ЛНР». Об этом сказано в отчете миссии от 8 апреля.
Наблюдатели уточняют, что данное вооружение было размещено в нарушение линий отвода. При помощи беспилотника миссии удалось заметить семь танков (Т-72) и шесть зенитных ракетных комплексов (9К35), 7 самоходных гаубиц (2С1), 6 РСЗО (БМ-21) и 9 буксируемых гаубиц (2А65 «Мста-Б», 152 мм — 5 ед., Д-30 «Лягушка», 122 мм — 4 ед.).
Кроме того, миссия ОБСЕ зафиксировала на Донетчине расположенную во дворе жилых домов военную технику так называемой «ДНР»: ББМ (типа БМП) в Новоласпа, что в 50 километрах к югу от Донецка, четыре БМП-1 во дворах жилых домов в Новой Марьинке (64 км к югу от Донецка).
Теги: Донбасс, Луганск, аэропорт, ОБСЕ, ЛНР, НВФ
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