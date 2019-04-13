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На Луганщине браконьеры поставили капканы с приманкой — живыми голубями
13.04.2019 10:53
Инспекторы в ходе проверки на территории Попаснянского района (Луганская обл.) вблизи с. Камышеваха, в лесном массиве выявили факт незаконной охоты неустановленными лицами с помощью запрещенных орудий, а именно капканами с приманкой – живыми голубями. Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция в Луганской области, пишут Донецкие новости.
По результатам проверки капканы изъяты, птицы выпущены на свободу.
В экологической инспекции напоминают гражданам, что за нарушение правил охоты предусмотрена ответственность.
Теги: Донбасс, Луганская область, браконьер, голуби
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