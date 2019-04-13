На Луганщине браконьеры поставили капканы с приманкой — живыми голубями

13.04.2019 10:53

Инспекторы в ходе проверки на территории Попаснянского района (Луганская обл.) вблизи с. Камышеваха, в лесном массиве выявили факт незаконной охоты неустановленными лицами с помощью запрещенных орудий, а именно капканами с приманкой – живыми голубями. Об этом сообщила Государственная экологическая инспекция в Луганской области, пишут Донецкие новости.

По результатам проверки капканы изъяты, птицы выпущены на свободу.

В экологической инспекции напоминают гражданам, что за нарушение правил охоты предусмотрена ответственность.