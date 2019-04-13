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Архив - Луганская область

В Лисичанске при взрыве на желатиновом заводе на заводе погибла женщина

13.04.2019 14:29
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В Лисичанске при взрыве на желатиновом заводе на заводе погибла женщина

На Лисичанском желатиновом заводе (Луганская обл.) в результате взрыва погибла сотрудница предприятия.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Луганской области, передает donpress.com.

«13 апреля 2019 в службу спасения „101“ поступило сообщение о взрыве технологического оборудования в цехе производства костного клея на ТВД „Лисичанский желатиновый завод“ с разрушением фасада», — говорится в сообщении.

В результате взрыва в цеху одна из работниц завода оказалась завалена обломками и умерла еще до приезда врачей.



Теги: Донбасс, Лисичанск, взрыв, Луганская область, завод, МЧС, гибель, желатин
 
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