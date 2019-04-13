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В Луганске произошло смертельное ДТП с участием нетрезвых членов НВФ

13.04.2019 19:32
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В Луганске произошло смертельное ДТП с участием нетрезвых членов НВФ

В неподконтрольном Луганске произошло смертельное ДТП с участием членов НВФ «ЛНР». Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает сообщество «Свердловск — ты должен это знать» в соцсети Вконтакте, пишет ДонПрес.
По их данным, авария произошла в районе «кольца» на квартале «50 лет Октября» в Луганске во время комендантского часа.
Приблизительно в 01:00 Кузьмичев Игорь Андреевич 1991 года рождения, находясь за рулем ВАЗ 2101 — так называемой «копейки», не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. На момент аварии в авто находилось двое пассажиров. Алексей Докучаев, 1991 года рождения, погиб на месте. Травмы получили пассажир Гущин Павел Александрович и водитель, которого с множественными переломами доставили в реанимацию.
Сообщается, что все трое являются членами группировки «ЛНР». Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.
Информации по данному инциденту от представителей местной «власти» нет.



Теги: Донбасс, Луганск, алкогольное опьянение, ДТП, НВФ, погиб
 
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