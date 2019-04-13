В Луганске произошло смертельное ДТП с участием нетрезвых членов НВФ

13.04.2019 19:32

В неподконтрольном Луганске произошло смертельное ДТП с участием членов НВФ «ЛНР». Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает сообщество «Свердловск — ты должен это знать» в соцсети Вконтакте, пишет ДонПрес.

По их данным, авария произошла в районе «кольца» на квартале «50 лет Октября» в Луганске во время комендантского часа.

Приблизительно в 01:00 Кузьмичев Игорь Андреевич 1991 года рождения, находясь за рулем ВАЗ 2101 — так называемой «копейки», не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. На момент аварии в авто находилось двое пассажиров. Алексей Докучаев, 1991 года рождения, погиб на месте. Травмы получили пассажир Гущин Павел Александрович и водитель, которого с множественными переломами доставили в реанимацию.

Сообщается, что все трое являются членами группировки «ЛНР». Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения.

Информации по данному инциденту от представителей местной «власти» нет.