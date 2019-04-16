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На Луганщине проблемы с подготовкой ко второму туру выборов президента Украины
На Луганщине полицейские немедленно реагируют и проверяют сообщения о нарушениях избирательного законодательства. Об этом сегодня, 16 апреля, сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай, пишут Донецкие новости.
По ее словам, сегодня в Лисичанский отдел полиции поступило сообщение председателя избирательной комиссии о том, что, по ее мнению, бывшая председатель избирательной комиссии саботирует работу избирательной комиссии.
«Также, в дежурную часть Беловодского отдела полиции поступило сообщение о том, что для проведения второго тура выборов президента Украины в окружной избирательной комиссии по 147 участковым избирательным комиссиям всего сформирована 41 комиссия», – написала Погукай.
«На местах происшествия работают сотрудники следственно-оперативных групп. Данные факты зарегистрированы. По результатам проверок будут приняты решения согласно действующему законодательству», – добавила она.
Теги: Донбасс, Луганская область, выборы президента, проблемы
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