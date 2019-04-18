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В «ЛНР» обострилась ситуация с поставками мясной продукции, — Дмитрий Тымчук
На временно неподконтрольной территории Луганской области обострилась ситуация с обеспечением населения мясной продукцией.
Об этом в Facebook сообщил народный депутат Украины и координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук, передает donpress.com.
По его данным, проблемы с поставками продуктов питания, прежде всего мяса, наблюдаются в так называемой «ЛНР». Два крупнейших предприятия продовольственной отрасли «республики» пребывают в кризисном состоянии. Речь идет о ГУП «Рынки ЛНР» и ГП «ССС Народный» (сеть социальных супермаркетов). Большинство поставщиков продуктов отказываются от сотрудничества с ними.
«Причина — в низких закупочных ценах и накопленной данными предприятиями задолженности за поставленные товары, которая на начало апреля составила порядка 10 млн рублей», — рассказал Тымчук.
Теги: Донбасс, мясо, ЛНР, цены, Тымчук, продукция, долги, поставки
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