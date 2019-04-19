Боевики обстреляли жилые дома и школу на Донбассе

19.04.2019 17:44

Сепаратисты обстреляли жилые дома и школу в Золотом-5 Луганской области.

Как пишет «Слово и Дело», об этом сегодня сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в Facebook.

По данным отчета ОБСЕ, наблюдатели миссии, в сопровождении террористов на улице Лизы Чайкиной, 10, на западной окраине населенного пункта Золотое-5 (Михайловка, - ред.) видели воронку во дворе около четырех метров к северу от двухэтажного дома и 14 разбитых окон, около 150 осколочных повреждений на стене того же дома.

«На этой улице, в соседнем доме, члены патруля миссии также видели четыре разбитых окна и около 30 осколочных повреждений в стене с южной стороны двухэтажного дома. Житель дома сообщил, что обстрел в данном районе произошел 14 апреля, около 19:20, когда он с женой были в своей квартире, на втором этаже», - отметили в штабе.

Мужчина добавил, что жители квартиры на первом этаже, молодая семья с двумя дочерьми 5 и 11 лет, также находились дома. По оценке СММ, повреждения двух домов произошли в результате разрывов гранат из автоматического гранатомета, выпущенных с западно-северо-западного направления.

В штабе уточнили, что на улице Дундича 5, примерно в 200 м к востоку от улицы Лизы Чайкиной, члены патруля миссии увидели воронку во дворе, ориентировочно в 40 метрах с западной стороны двухэтажного дома. По их оценке, воронка образовалась в результате разрыва выстрела из реактивного гранатомета типа ПГ-7, выпущенного из западно-северо-западного направления.

Обследуя территории, наблюдатели видели два разбитых окна и осколочные повреждения еще и на южной стороне жилого дома. Житель дома 38-летний мужчина сообщил о том, что обстрел произошел 14 апреля, около 19:50, когда он находился в своей квартире вместе с женой и сыном.

По оценке, все вышеуказанные повреждения образовались в результате разрывов гранат из автоматического гранатомета ОГ-9 или ОП-15.

«Максимальная дальность стрельбы примененного для обстрела вооружения ОГ-9, ОП-15, РПГ-7 не превышает 800 метров, а позиции Вооруженных Сил Украины находятся на расстояниях более 2,4 километров от поврежденных домов. На расстояниях, достаточных для поражения поврежденных домов, находятся исключительно боевики», - подчеркнули в штабе.