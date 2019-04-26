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Архив - Луганская область

В ОРЛО сообщили, когда начнут перепись населения

26.04.2019 19:11
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В ОРЛО сообщили, когда начнут перепись населения

Перепись населения на неподконтрольной Украине территории Луганской области главари ОРЛО назначили на 1 октября по 14 октября 2019 года.

Соответствующее «поставление» принял так называемый «совет министров ЛНР», передает donpress.com.

По данном подконтрольных ОРЛО СМИ, на тех территориях, где по какой-либо причине невозможно собрать данные, перепись продлят до 31 октября. Так, СМИ пишут:

«Срок формирования и опубликования итогов переписи населения — до 30 апреля 2020 года».



Теги: Донбасс, СМИ, перепись населения, ЛНР, ОРЛО
 
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