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В ОРЛО сообщили, когда начнут перепись населения
26.04.2019 19:11
Перепись населения на неподконтрольной Украине территории Луганской области главари ОРЛО назначили на 1 октября по 14 октября 2019 года.
Соответствующее «поставление» принял так называемый «совет министров ЛНР», передает donpress.com.
По данном подконтрольных ОРЛО СМИ, на тех территориях, где по какой-либо причине невозможно собрать данные, перепись продлят до 31 октября. Так, СМИ пишут:
«Срок формирования и опубликования итогов переписи населения — до 30 апреля 2020 года».
Теги: Донбасс, СМИ, перепись населения, ЛНР, ОРЛО
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