Взрыв на шахте на Донбассе: появились новые данные о погибших

26.04.2019 09:38

При взрыве 25 апреля на шахте "Схидкарбон" в оккупированом боевиками поселке Юрьевка Луганской области погибли по меньшей мере 4 человека.

Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, передает "Громадське".

По его словам словам, взрыв метана произошел около 11 утра. Из-под завалов извлечены тела 4 погибших. Спасатели продолжают поиски еще 15 человек, но шансы, что они живы, минимальные.

Взрыв произошел на глубине 150 метров. При этом взрывы на шахте продолжаются, так как продолжает выделяться газ метан.

Шахта "Схидкарбон" - единственная мини-шахта на территории Лутугинского района. Со второй половины 2014 года из-за войны она была остановлена. Но с января 2018 года шахта возобновила работу, в прошлом году добыча угля составила 29 тысяч 868 тонн.