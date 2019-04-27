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Архив - Луганская область

Оккупанты в ОРЛО анонсировали перепись населения на октябрь 2019 года

27.04.2019 10:19
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Перепись населения на временно неподконтрольной территории Луганской области оккупанты назначили с 1 октября по 14 октября 2019 года.

Такое «поставление» принял так называемый «совет министров ЛНР».

На тех территориях, где по какой-либо причине невозможно собрать данные, перепись продлят до 31 октября.

«Срок формирования и опубликования итогов переписи населения – до 30 апреля 2020 года», — сказано в сообщении.

Источник : http://lugradar. 



Теги: Донбасс, перепись населения, оккупанты, ОРЛО
 
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