Оккупанты в ОРЛО анонсировали перепись населения на октябрь 2019 года

27.04.2019 10:19

Перепись населения на временно неподконтрольной территории Луганской области оккупанты назначили с 1 октября по 14 октября 2019 года.

Такое «поставление» принял так называемый «совет министров ЛНР».

На тех территориях, где по какой-либо причине невозможно собрать данные, перепись продлят до 31 октября.

«Срок формирования и опубликования итогов переписи населения – до 30 апреля 2020 года», — сказано в сообщении.

Источник : http://lugradar.