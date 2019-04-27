Террористы стянули танки и «Грады» под Луганск

27.04.2019 19:43

Члены специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружили на неподконтрольной Киеву территории Луганской области за пределами выделенных мест хранения вооружения более 50 танков, а также тяжелую бронированную технику, «Грады» и зенитно-ракетное вооружение. Как передает replyua.net, об этом сказано в новом отчете миссии.



Так, отмечается, что 4 танка (Т-64 – 1 ед., неопределенного типа – 3 ед.) у н. п. Новоселовка (16 км в западном направлении от Луганска) были замечены БПЛА СММ 24 апреля. Более того, выявлено: 13 танков на полигоне около н. п. Шимшиновка (27 км юго-западнее Луганская), 23 танка на полигоне у н.п. Круглик (65 км юго-западнее Луганска), 21 танк, 15 единиц буксировочной артиллерии или минометов (неустановленного типа) и 6 самоходных гаубиц (неустановленного типа) на полигоне близ н. п. Мирное (28 км юго-западнее Луганска).



Также патруль миссии зафиксировал 6 зенитных ракетных комплексов (9К35 «Стрела-10»), 7 танков (Т-72), 7 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм), 7 реактивных систем залпового огня (БМ-21 «Град «122 мм) и 10 буксировочных гаубиц (2А65» Мста-Б «, 152 мм – 5 ед., Д-30» Лягушка «, 122 мм — 5 ед.) на территории приблизительно 10 км южнее города, там, где ранее находился международный аэропорт «Луганск».