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В «ЛНР» рассказали, как жители отреагировали на выдачу паспортов России
Глава «ЛНР» Леонид Пасечник рассказал, как жители Луганска отреагировали на подписание Владимиром Путиным указа об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой новостей.
Как передает replyua.net со ссылкой на российские СМИ, Пасечник заявил, что он заранее знал о том, президент России подпишет такой указ. «Это выстраданное нами и долгожданное решение. Жители Донбасса шли к этому долгие и очень тяжёлые 5 лет. В республике у всех праздничное настроение, жители очень довольны решением», - заявил Пасечник.
Напомним, что все жители «ЛНР» теперь могут получить российское гражданство по упрощенной процедуре. Помимо некоторых документов, гражданам нужно предъявить паспорта «народных республик». В пунктах подачи заявлений уже выстроились очереди. Отмечается, что ранее второй пункт подачи документов на предоставление российского гражданства открылся в Ростове.
Теги: Россия, Донбасс, праздник, паспорт, ЛНР, Пасечник
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