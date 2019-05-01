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В ОРЛО автомобиль влетел в дерево: есть жертвы
01.05.2019 18:10
29 апреля в неподконтрольном Украине поселке Михайловка Луганской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в так называемом «МВД ЛНР», пишет ДонПресс.
В «ведомстве» уточнили, что водитель автомобиля ВАЗ-2105 не выбрал безопасную скорость и врезался в дерево. В результате происшествия водитель транспортного средства от полученных травм скончался на месте.
Также, сообщается, что пассажиры 1983 и 1994 г. р., получили незначительные телесные повреждения и отказались от госпитализации.
Теги: Донбасс, дерево, жертвы, ДТП, автомобиль, ОРЛО
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