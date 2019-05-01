Житель Луганска рассказал о новых «традициях» погребения

01.05.2019 13:36

Во временно неподконтрольном Луганске отказываются от традиционного обряда похорон. В основном из-за нехватки денег, люди не в состоянии достойно проводить близкого им человека в последний путь.

Об этом сообщает ДонПресс.

Часто вынос тела происходит даже не из дома, а из морга, больницы или похоронного агентства. Чтобы организовывать похороны максимально экономно, луганчане стараются не сообщать никому, кроме близких, сократив количество приглашенных гостей.

Самые «бюджетные» похороны — неподъемная сумма для большинства жителей неподконтрольного Луганска. В основном все деньги тратятся на памятник для умершего.

Пенсионеры зачастую, заказывают памятник еще при жизни, без фото и даты. Причем, для многих это такая роскошь, что сам процесс установки памятника и тротуарной плитки это чуть ли не праздник. Старушки, чтобы накормить строителей приносят им на кладбище обеды, стоят рядом.

Также появилась традиция заказывать уборку могилы теми, кто это сделать сам не может. Это стоит от 500 рублей (около 200 гривен). Покраска металлического надгробия — от 1000 рублей (около 400 гривен), ограды — 2000 рублей (около 800 гривен).