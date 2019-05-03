Батальон «Донбасс-Украина» заявил о продвижении на Луганщине

03.05.2019 12:49

Командир батальона ВСУ «Донбасс-Украина» Вячеслав Власенко, известный по позывному «Филин», сообщил, что украинские военнослужащие продвинулись на 1 километр в районе Новозвановки Луганской области.

Об этом сообщается на странице батальона в соцсети, передает donpress.com.

Так, Власенко уточнил:

«2 мая 2019 года подразделения 46-го отдельного штурмового батальона „Донбасс-Украина“ в результате успешно проведенной операции в районе населенного пункта Новозвановка продвинулись вперед на 1 км и заняли выгодные рубежи, получив преимущество над противником».

По словам «Филина», в результате боестолкновения трое военнослужащих батальона были ранены и госпитализированы в военный госпиталь.

При этом в пресс-центре штаба ООС пока не подтвердили данную информацию.