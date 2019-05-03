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Батальон «Донбасс-Украина» заявил о продвижении на Луганщине
Командир батальона ВСУ «Донбасс-Украина» Вячеслав Власенко, известный по позывному «Филин», сообщил, что украинские военнослужащие продвинулись на 1 километр в районе Новозвановки Луганской области.
Об этом сообщается на странице батальона в соцсети, передает donpress.com.
Так, Власенко уточнил:
«2 мая 2019 года подразделения 46-го отдельного штурмового батальона „Донбасс-Украина“ в результате успешно проведенной операции в районе населенного пункта Новозвановка продвинулись вперед на 1 км и заняли выгодные рубежи, получив преимущество над противником».
По словам «Филина», в результате боестолкновения трое военнослужащих батальона были ранены и госпитализированы в военный госпиталь.
При этом в пресс-центре штаба ООС пока не подтвердили данную информацию.
Теги: Донбасс, ранение, госпитализация, батальон, ВСУ, наступление, ООС
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