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Бойцы "Донбасса" на 1 км отбросили врага под Новозвановкой - "ЛНРовцы" в бою потеряли стратегические позиции

03.05.2019 07:53
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Бойцы "Донбасса" на 1 км отбросили врага под Новозвановкой - "ЛНРовцы" в бою потеряли стратегические позиции

Бойцы батальона "Донбасс-Украина" 2 мая в ходе мощного боя отбросили врага в районе села Новозвановка. О победе над оккупантом рассказал в Facebook командир батальона с позывным Филин, передает "Диалог.UA".
Вчера, 2 апреля, под Новозвановкой бойцы 46-го отдельного штурмового батальона "Донбасс-Украина" схлестнулись в бою с гибридной армией РФ в районе Новозвановки. "ЛНРовцы" были сокрушены. "Подразделения... в результате успешной операции в районе Новозвановки продвинулись вперед на 1 км и заняли выгодные рубежы, получив преимущество над противников", - рассказал Филин. Примечательно, что бойцы ООС сокрушили врага практически без потерь. Только один военный получил ранение. Его уже эвакуировали в военный госпиталь, оказана необходимая медицинская помощь. Потери у оккупанта уточняются.



Теги: Донбасс, враг, ЛНР, ВСУ
 
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