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В Алчевске на кладбище разгромили десятки могил
В неподконтрольном украинским властям Алчевске (Луганская обл.), в период пасхальных праздников неизвестные на спецтехнике повредили могилы, уничтожили ограды, разбили надгробия и кресты, пишет ДонПресс.
Об этом сообщают жители города в социальных сетях, публикуя фотографии разрушенного кладбища.
«Поехали на городское кладбище навести порядок на могиле родственников. Увидели такую картину. Это капец просто. Судя по следам, машина большая и, похоже, с ковшом. А водитель, скорее всего, был пьян, так как в нормальном состоянии так накуролесить нереально», — говорит местная жительница Екатерина.
По мнению местных жителей, следует обратиться в «полицию», чтоб найти «вандалов». Также горожане предположили, что могилы разрушили люди, убиравшие на кладбище мусор на спецстранспорте.
«Вчера я там видела, как большая грузовая машина с откидным кузовом (МАЗ? Не разбираюсь в них) выгружала мусор. Т. е. где-то на кладбище был тот, кто этот мусор в машину грузил. Скорее всего, это был погрузчик или трактор. Больше чем уверена, что это их колес дело», — предполагают горожане.
Теги: Донбасс, Алчевск, кладбище, могила, ЛНР
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