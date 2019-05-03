В Алчевске на кладбище разгромили десятки могил

03.05.2019 09:14

В неподконтрольном украинским властям Алчевске (Луганская обл.), в период пасхальных праздников неизвестные на спецтехнике повредили могилы, уничтожили ограды, разбили надгробия и кресты, пишет ДонПресс.

Об этом сообщают жители города в социальных сетях, публикуя фотографии разрушенного кладбища.

«Поехали на городское кладбище навести порядок на могиле родственников. Увидели такую ​​картину. Это капец просто. Судя по следам, машина большая и, похоже, с ковшом. А водитель, скорее всего, был пьян, так как в нормальном состоянии так накуролесить нереально», — говорит местная жительница Екатерина.

По мнению местных жителей, следует обратиться в «полицию», чтоб найти «вандалов». Также горожане предположили, что могилы разрушили люди, убиравшие на кладбище мусор на спецстранспорте.

«Вчера я там видела, как большая грузовая машина с откидным кузовом (МАЗ? Не разбираюсь в них) выгружала мусор. Т. е. где-то на кладбище был тот, кто этот мусор в машину грузил. Скорее всего, это был погрузчик или трактор. Больше чем уверена, что это их колес дело», — предполагают горожане.