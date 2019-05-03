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ВСУ нанесли удар и вышли на новые позиции в Луганской области – любой, кто приблизится, будет уничтожен

03.05.2019 17:32
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ВСУ нанесли удар и вышли на новые позиции в Луганской области – любой, кто приблизится, будет уничтожен

Стало известно о том, что украинские военнослужащие заняли новые позиции в Луганской области.

Так, Вооруженными силами Украины была проведена успешная операция в районе Новозвановки Луганской области, которая предоставила возможность продвинуться вперед на один километр и занять выгодные позиции. Информация предоставлена командиром батальона ВСУ "Донбасс-Украина" Вячеславом Власенко на своей странице в Facebook, передает "Диалог.UA".

Также отмечается, что в результате боевых действий трое военных батальона получили ранения. В данный момент им оказали неотложную помощь с последующей эвакуацией в военный госпиталь. Напомним, более 130 воинов десантно-штурмовой дивизии армии США прибыли в Украину.



Теги: США, Донбасс, госпиталь, Луганская область, ранения, батальон, ВСУ, наступление
 
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