Стало известно о самоликвидации путинского наемника "Звезды" на Донбассе

18.05.2019 17:39

15 мая вследствие болезни умер боевик ЛНР из подразделения "Призрак" Олег Кучумов по кличке "Звезда", пишет Апостроф.

Об этом сообщает офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

"15.05.19 пополнилась очередным бойцом Кучумов "Звезда" Олег из Талдом Московской области, болезнь. "Призрак" 2 АК (о)", - говорится в сообщении.

Из сообщений "братьев по оружию" в соцсетях следует, что Кучумов умер в день своего рождения.

Известно, что боевик "Звезда" числился в списках базы "Миротворец".