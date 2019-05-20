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Спасибо товарищам из Москвы: командир «Призрака» поблагодарил Бородая за помощь. ВИДЕО
Командир подразделения «Призрак» незаконного вооруженного формирования «ЛНР» поблагодарил главу «Союза добровольцев Донбасса» Александра Бородая за помощь.
Соответствующее видео было опубликовано на YouTube, передает donpress.com.
На этот раз «СДД» оказал содействие в ремонте тяжелой военной техники. В частности на неподконтрольную территорию Луганщины были переправлены запчасти для самоходной артиллерийско-минометной установки «Нона-С».
Командир «Призрака» Алексей Марков поблагодарил лично Александра Бородая за «неоценимую помощь», благодаря которой артиллерия группировки пополнилась «ценной машинкой».
«Без помощи наших товарищей в Москве, здесь, на „передке“, нам было бы в 100 раз тяжелее. К сожалению, здесь, в чистом поле невозможно найти ни запчасти, ни средства для их добычи… Огромное вам спасибо», — сказал он.
По данным сайта «Миротворец», Марков Алексей Геннадьевич является гражданином РФ, уроженцем Омска. Русский националист, занимался организацией и снабжением лагерей по подготовке к боевым действиям, финансированием группировок «ЛДНР», поставками оружия и вербовкой членов НВФ.
Теги: Донбасс, ремонт, оружие, финансирование, запчасти, ЛНР, добровольцы, военная техника, Бородай, НВФ
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