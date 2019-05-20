Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Спасибо товарищам из Москвы: командир «Призрака» поблагодарил Бородая за помощь. ВИДЕО

20.05.2019 21:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Спасибо товарищам из Москвы: командир «Призрака» поблагодарил Бородая за помощь. ВИДЕО

Командир подразделения «Призрак» незаконного вооруженного формирования «ЛНР» поблагодарил главу «Союза добровольцев Донбасса» Александра Бородая за помощь.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube, передает donpress.com.

На этот раз «СДД» оказал содействие в ремонте тяжелой военной техники. В частности на неподконтрольную территорию Луганщины были переправлены запчасти для самоходной артиллерийско-минометной установки «Нона-С».

Командир «Призрака» Алексей Марков поблагодарил лично Александра Бородая за «неоценимую помощь», благодаря которой артиллерия группировки пополнилась «ценной машинкой».

«Без помощи наших товарищей в Москве, здесь, на „передке“, нам было бы в 100 раз тяжелее. К сожалению, здесь, в чистом поле невозможно найти ни запчасти, ни средства для их добычи… Огромное вам спасибо», — сказал он.

По данным сайта «Миротворец», Марков Алексей Геннадьевич является гражданином РФ, уроженцем Омска. Русский националист, занимался организацией и снабжением лагерей по подготовке к боевым действиям, финансированием группировок «ЛДНР», поставками оружия и вербовкой членов НВФ.



Теги: Донбасс, ремонт, оружие, финансирование, запчасти, ЛНР, добровольцы, военная техника, Бородай, НВФ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх