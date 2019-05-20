Спасибо товарищам из Москвы: командир «Призрака» поблагодарил Бородая за помощь. ВИДЕО

20.05.2019 21:35

Командир подразделения «Призрак» незаконного вооруженного формирования «ЛНР» поблагодарил главу «Союза добровольцев Донбасса» Александра Бородая за помощь.

Соответствующее видео было опубликовано на YouTube, передает donpress.com.

На этот раз «СДД» оказал содействие в ремонте тяжелой военной техники. В частности на неподконтрольную территорию Луганщины были переправлены запчасти для самоходной артиллерийско-минометной установки «Нона-С».

Командир «Призрака» Алексей Марков поблагодарил лично Александра Бородая за «неоценимую помощь», благодаря которой артиллерия группировки пополнилась «ценной машинкой».

«Без помощи наших товарищей в Москве, здесь, на „передке“, нам было бы в 100 раз тяжелее. К сожалению, здесь, в чистом поле невозможно найти ни запчасти, ни средства для их добычи… Огромное вам спасибо», — сказал он.

По данным сайта «Миротворец», Марков Алексей Геннадьевич является гражданином РФ, уроженцем Омска. Русский националист, занимался организацией и снабжением лагерей по подготовке к боевым действиям, финансированием группировок «ЛДНР», поставками оружия и вербовкой членов НВФ.