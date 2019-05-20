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Выезжали на «нолик»: В «ЛНР» показали, как россияне готовят подростков к войне
В «ЛНР» на базе незаконного вооруженного формирования «Призрак» к военным действиям готовят подростков. Для этого создана рота допризывной подготовки. Об этом в соцсети рассказал бывший член бригады «Призрак», россиянин Алексей Ивакин, который сейчас является инструктором роты подростков, пишут Донецкие новости.
«У нас есть свой врач, свой повар, свой связист... Каждый учится по своей специальности, не забывая и об общевойсковой подготовке», – пишет Ивакин.
Он сообщил, что 13-15 мая для прохождения обучения школьники «выезжала на "нолик"». Здесь их обучали ориентированию на местности, работе с оружием, стрельбе, «тактике и полевой медицине» и пр.
Ивакин подчеркивает, что обучение происходит с использованием именно боевого оружия. «Игрушки боевые, если что. И чистка [автомата] по-взрослому», – уточняет он.
О себе Ивакин сообщает, что является гражданином России. В 2012 году переехал жить в Одессу. О событиях в Одессе 2014 года он пишет так: «В январе 2014 года я отправил семью на Родину, в Россию. Сам остался "развлекаться". Развлекался как мог… Почем не арестовали 2 мая? Потому что не успел в ТЦ "Афина" спрятаться и в Дом Профсоюзов не успел. Повезло.».
По его словам, в марте 2015 был задержан СБУ по подозрению в терроризме, но «доказательств не нашли, поэтому просто депортировали как гражданина РФ».
С апреля 2015 по октябрь 2016 был под домашним арестом по подозрению в шпионаже и терроризме уже на территории РФ.
«В октябре 2016 года уехал в Луганск. Принюхался, посмотрел, что и как. В феврале 2017 года снова приехал в Луганск, вернее в Кировск (после переименования Голубовка, – прим. ред.), где отслужил до июня 2017 года рядовым расчета ПТА, 14 ОМБР, "Призрак". Схватил на ровном месте остро-тяжелый диабет 1 типа. На данный момент, левый глаз не видит, ноги ходят с трудом, но как-то вот так продолжаю жить в Луганске», – написал Ивакин.
Теги: Донбасс, война, ЛНР, подростки
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