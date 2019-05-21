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Архив - Луганская область

«Третья сила» провела на Донбассе масштабную операцию

21.05.2019 08:32
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«Третья сила» провела на Донбассе масштабную операцию

Украинские военные провели масштабную операцию в неподконтрольном Первомайске Луганской области.

Об этом сообщил украинский волонтер Юрий Мысягин, передает donpress.com.

На своей странице в соцсети он отметил, что бойцы 54-й механизированной бригады уничтожили и вывели из строя 21 единицу боевой и колесной техники членов НВФ. Мысягин пишет:

«Рано утром в пятницу, 17 мая, в момент, когда происходила ротация одного батальона на другой, 6-го полка так называемой „народной милиции ЛНР“ противник был абсолютно расслаблен, вся колесная и гусеничная военная техника стояла практически скопом в одном месте».

Волонтер уточнил, что украинской разведкой была получена информация о точном времени и месте начала ротации у противника. Он добавил:

«„Третья сила“ неизвестным калибром в течении 35 минут поочередно работая с разных мест, уничтожила, повредила и вывела из строя:
КАМАЗ
УРАЛ
МТЛБ — 2 шт.
МТЛБ с ЗУ — 2 шт
Автотранспорт (Таблетки, УАЗы) — 15 автомобилей

По потерям личного состава данные выясняются и проверяются».

По словам волонтера, в районе Первомайска было много раненых:

«Уверен, что эта успешная боевая операция войдет в историю войны на Донбассе», — считает волонтер.



Теги: Донбасс, милиция, операция, ЛНР, потери, военная техника, ротация, соцсети
 
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