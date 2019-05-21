- Противник открыл огонь из запрещенного оружия: ранены двое бойцов ВСУ 09:11
- Боевикам на Донбассе не оставят ни шанса: кадры сверхмощной техники, которую США передали ВСУ для борьбы с агрессором. ВИДЕО08:53
- Ситуация на пунктах пропуска Украины: меньше всего машин на «Новотроицком» 08:46
- «Третья сила» провела на Донбассе масштабную операцию 08:32
- Ситуация на Донбассе: боевики устроили 10 обстрелов, ранен украинский боец07:51
- Кремль в панике: "ДНР/ЛНР" разваливаются на глазах, сепаратисты массово отказываются воевать за РФ07:29
- Спасибо товарищам из Москвы: командир «Призрака» поблагодарил Бородая за помощь. ВИДЕО 21:35
- Оккупанты снова нарушили перемирие: один военный ВСУ ранен20:59
- Выезжали на «нолик»: В «ЛНР» показали, как россияне готовят подростков к войне20:28
- В ОРЛО в районе шахты обнаружили обезглавленное тело18:49
«Третья сила» провела на Донбассе масштабную операцию
Украинские военные провели масштабную операцию в неподконтрольном Первомайске Луганской области.
Об этом сообщил украинский волонтер Юрий Мысягин, передает donpress.com.
На своей странице в соцсети он отметил, что бойцы 54-й механизированной бригады уничтожили и вывели из строя 21 единицу боевой и колесной техники членов НВФ. Мысягин пишет:
«Рано утром в пятницу, 17 мая, в момент, когда происходила ротация одного батальона на другой, 6-го полка так называемой „народной милиции ЛНР“ противник был абсолютно расслаблен, вся колесная и гусеничная военная техника стояла практически скопом в одном месте».
Волонтер уточнил, что украинской разведкой была получена информация о точном времени и месте начала ротации у противника. Он добавил:
«„Третья сила“ неизвестным калибром в течении 35 минут поочередно работая с разных мест, уничтожила, повредила и вывела из строя:
КАМАЗ
УРАЛ
МТЛБ — 2 шт.
МТЛБ с ЗУ — 2 шт
Автотранспорт (Таблетки, УАЗы) — 15 автомобилей
По потерям личного состава данные выясняются и проверяются».
По словам волонтера, в районе Первомайска было много раненых:
«Уверен, что эта успешная боевая операция войдет в историю войны на Донбассе», — считает волонтер.
Теги: Донбасс, милиция, операция, ЛНР, потери, военная техника, ротация, соцсети
- На Донбассе боевики "ЛНР" напуганые последними разгромами со стороны ВСУ "лепят" грандиозные фейки. ВИДЕО
- Под Горловкой ликвидированы техника боевиков «ДНР»
- Бойцы ВСУ при помощи квадрокоптера разгромили командный пункт НВФ. ВИДЕО
- ВСУ на Донбассе провели мощную военную операцию "Расплата": боевики "ЛНР" понесли сокрушительные потери
- ВСУ превратили технику врага в огромный факел - военные "слили" в Сеть кадры меткого удара. ВИДЕО
- Боевики «ЛНР» понесли потери в живой силе и технике
- Противник открыл огонь из запрещенного оружия: ранены двое бойцов ВСУ 09:11
- Боевикам на Донбассе не оставят ни шанса: кадры сверхмощной техники, которую США передали ВСУ для борьбы с агрессором. ВИДЕО08:53
- Ситуация на пунктах пропуска Украины: меньше всего машин на «Новотроицком» 08:46
- «Третья сила» провела на Донбассе масштабную операцию 08:32
- Ситуация на Донбассе: боевики устроили 10 обстрелов, ранен украинский боец07:51
- Кремль в панике: "ДНР/ЛНР" разваливаются на глазах, сепаратисты массово отказываются воевать за РФ07:29
- В Мариуполе ищут новый дом для 70 шиншилл22:13
- Спасибо товарищам из Москвы: командир «Призрака» поблагодарил Бородая за помощь. ВИДЕО 21:35
- Оккупанты снова нарушили перемирие: один военный ВСУ ранен20:59
- Выезжали на «нолик»: В «ЛНР» показали, как россияне готовят подростков к войне20:28
- Финальный эпизод "Игры престолов" установил рекорд по просмотрам10:00
- В сети показали всадников апокалипсиса на инаугурации Зеленского09:51
- Два бокала в день: ученые раскрыли секреты долголетия09:32
- Противник открыл огонь из запрещенного оружия: ранены двое бойцов ВСУ 09:11
- Украинец выиграл турнир «Арнольд Классик Африка» (ВИДЕО)09:00
- Боевикам на Донбассе не оставят ни шанса: кадры сверхмощной техники, которую США передали ВСУ для борьбы с агрессором. ВИДЕО08:53
- Ситуация на пунктах пропуска Украины: меньше всего машин на «Новотроицком» 08:46
- «Третья сила» провела на Донбассе масштабную операцию 08:32
- Гороскоп на 21 мая: Львы будут много переживать, а Раки могут пострадать08:10
- Ситуация на Донбассе: боевики устроили 10 обстрелов, ранен украинский боец07:51
- Пять больших разочарований украинцев. Станет ли Зеленский шестым?21:57
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы21:16
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"19:39
- Потеют ноги: почему и что делать?17:30
- Приметы и суеверия: святые покровители по дате рождения09:02
- И пусть мужчины обзавидуются. 8 женских суперспособностей08:45
- В Украине запретили популярное обезболивающее средство19:40
- Опасный сигнал: медики рассказали о главных симптомах тяжелых заболеваний17:24
- Создан управляемый мозгом слуховой аппарат22:43
- Какие черты женщин раздражают мужчин разных знаков зодиака22:19
- Армия не будет присягать Зеленскому: развенчан громкий миф
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"
- Приказ ООС на штурм боевиков "Л/ДНР" и освобождение Донбасса: генерал Наев сделал важное заявление
- Кремль в панике: "ДНР/ЛНР" разваливаются на глазах, сепаратисты массово отказываются воевать за РФ
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы
- Подразделение "ДНР" в Донецке напугано - у боевиков отобрали все документы и телефоны, что-то затевается
- Зеленский распускает Раду, роковой указ уже готов: названа дата досрочных выборов
- Финал Игры престолов вызвал волну гнева: «Создатели все уничтожили», по всему миру начались протесты
- Ходаковский сделал громкое признание о начале войны на Донбассе - правда открылась через 5 лет
- Пророчества астролога на 2019 год сбываются одно за другим: детали поражают