В ОРЛО на шахтах-копанках погибли двое горняков

21.05.2019 16:24

На неподконтрольной Украине территории Луганской области в угольных шахтах — копанках продолжают гибнуть люди. Об этом сообщают в пресс-службе так называемого «МЧС ЛНР», пишет ДонПресс.

Как сообщили в «ведомстве», за два последних дня зарегистрировано два трагических случая. Так, под неподконтрольной Украине Брянкой на глубине 20 м во время выполнения работ по незаконной добыче угля погиб мужчина 29-ти лет. По предварительным данным, он умер от отравления угарным газом. В данной копанке применялся электробензогенератор.

Второй трагический случай произошел в неподконтрольном Украине Первомайске. Там на неработающем угольном предприятии смертельный удар током получил 58-летний рабочий. Отмечается, что мужчина умер еще до приезда медиков скорой помощи.