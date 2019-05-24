Почтить память погибшего "легендарного командира" Мозгового в Алчевске согнали школьников, больше никто не пришел

24.05.2019 20:32

"Не забудем, не простим", - по поводу и без повода любят повторять идеологи "республик Донбасса". По факту, о человеке, ставшим первым командиром "ополчения", погибшем в "ЛНР", якобы от рук украинской ДРГ, никто не вспомнил уже четыре года спустя. 24 мая в оккупированном Алчевске "почтили память" Алексея Мозгового – первого командира бригады "Призрак", воюющей на стороне пророссийских боевиков.

Фотографии мероприятия опубликовали в соцсетях. И сразу же пользователи обратили внимание на досадное, для пропагандистов, обстоятельство. Об этом сообщает "Диалог.UA".

Кадры, больше тысячи слов, говорят о том, как жители оккупированных городов Донбасса на самом деле относятся к людям, которых местные и российские СМИ пытаются выставить "героями", утверждая что их имена будут "вечно помнить" земляки. К памятнику Алексею Мозговому, установленному в Алчевске несколько лет тому назад, не пришли ни родственники, ни друзья, ни бывшие однополчане-террористы. Даже "городская администрация" поленилась принести дежурный букетик к подножию монумента.

К памятнику пригнали местных школьников – всего около 20 человек. Благо, последний звонок еще не прозвучал, и дети не разбежались на каникулы. Если б "Призрака" ликвидировали несколькими днями позже, собрать на "траурное мероприятие" вообще никого не удалось. Напомним, комбриг террористов Алексей Мозговой погиб в результате покушения в мае 2015 года на трассе Перевальск-Луганск. Автомобиль главаря и машину сопровождения взорвали и хладнокровно зачистили выживших сообщников. В гибели "Призрака" пропагандисты Кремля поспешили обвинить "УкроДРГ", хотя с первого дня многие в самой "ЛНР" уверены, что происшествие – дело рук россиян, не захотевших терпеть излишне самостоятельного командира.