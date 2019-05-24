Суицид в ОРЛО: мужчина подорвал себя и ранил случайную прохожую

24.05.2019 19:30

В неподконтрольном Кировске (ныне Голубовка) Луганской области местный житель совершил суицид путем самоподрыва.

Об этом пишут в сообществе «Свердловск — ты должен это знать» в соцсети Вконтакте, передает donpress.com.

По их данным, погиб местный житель Строжевский Виктор Анатольевич 1991 года рождения. Он подорвал себя прямо на улице, в районе магазина «Фасон». В результате инцидента пострадала также случайная прохожая, молодая женщина.

У погибшего остались жена и маленькая дочь.

В сообществе возмущены тем, что мужчина выбрал для осуществления задуманного людное место.

«Товарищи самоубийцы, избавьте нас от ваших громких уходов, делайте это наедине с собой, мест для этого масса», — сказано в публикации.