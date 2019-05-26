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Боевики «ЛНР» минируют поля вблизи дороги в районе н.п. Макаров Яр
26.05.2019 21:59
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты минируют поля вблизи дорог на временно оккупированных территориях Луганской области.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 24 мая 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«Миссия впервые зафиксировала предупреждающий знак о минной опасности (табличка квадратной формы красного цвета с надписью «Стоп! Мины!» на русском языке) в поле возле дороги приблизительно в 4 км к юго-западу от н. п. Макаров Яр (быв. Пархоменко; неподконтрольный правительству, 28 км к востоку от Луганска)».
Теги: Донбасс, поле, ОБСЕ, ЛНР, боевики, мины, минирование
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