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Архив - Луганская область

Боевики «ЛНР» глушат сигналы GPS БПЛА СММ ОБСЕ

28.05.2019 21:59
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Боевики «ЛНР» глушат сигналы GPS БПЛА СММ ОБСЕ

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области глушат сигналы БПЛА СММ ОБСЕ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 24 мая 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«Вечером 24 мая, пролетая над неподконтрольными правительству районами на юге Луганской области, БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергался действию помех задвоенного сигнала GPS, по оценке, в результате глушения».



Теги: Донбасс, GPS, ОБСЕ, беспилотник, ЛНР, боевики, помехи
 
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