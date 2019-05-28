Боевики «ЛНР» глушат сигналы GPS БПЛА СММ ОБСЕ

28.05.2019 21:59

Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области глушат сигналы БПЛА СММ ОБСЕ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 24 мая 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«Вечером 24 мая, пролетая над неподконтрольными правительству районами на юге Луганской области, БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергался действию помех задвоенного сигнала GPS, по оценке, в результате глушения».