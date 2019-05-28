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Зеленский приехал к бойцам ВСУ на Донбасс: президент на самых горячих позициях под Луганском

28.05.2019 07:30
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Зеленский приехал к бойцам ВСУ на Донбасс: президент на самых горячих позициях под Луганском

Это первая рабочая поездка Владимира Зеленского в зону проведения ОСС в должности президента Украины.

Глава государства побывал в одной из самых горячих точек фронта – посетил позиции защитников Украины в Станице Луганской и в Счастье, передает "Диалог.UA".

Как сообщает пресс-служба главы государства, Владимир Зеленский заявил, что условия для бойцов ВСУ должны быть еще лучше, чем сейчас.

"Глава государства пообщался с бойцами о бытовых условиях, качестве питания, обеспечении техникой, жильем и социальным пакетом, укомплектовании подразделений. В Станице Луганской президент побывал на передовой, в частности на посту наблюдения и блиндажах. Ближайшая позиция противника - 400 метров", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте президента Украины.

Осмотрев бытовые условия, в которых находятся военнослужащие, Зеленский отметил необходимость улучшения обеспечения. Кроме того, президент заслушал доклад командующего операцией Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сирского о ситуации в районе проведения ООС. В совещании принял участие начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.



Теги: Донбасс, Счастье, блиндаж, социальный пакет, ВСУ, фронт, Станица Луганская, ООС, Зеленский
 
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