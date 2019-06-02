- «Рогатая» помощь: Жителям прифронтовой зоны подарили коров редкой породы09:31
- ВСУ дали по зубам оккупантам на Донбассе: триумф попал на камеру. ВИДЕО07:21
- Бойцы ВСУ продвинулись вперед на Луганщине. ВИДЕО19:52
- "За два года": в Украине рассказали, как сделать "отбитых б*ндеровцев" из жителей Донбасса16:18
- «Ждет судьба Захарченко и Плотницкого»: в ОРДЛО грядет скорая смена «власти»13:51
- Тяжелые бои гремят по всему фронту: ВСУ "наказали" оккупанта, доставшего артиллерию, - у "Л/ДНР" потери11:49
- Подразделения НВФ в мае понесли огромные потери: озвучены цифры 11:30
- Подразделения НВФ 10 раз обстреляли позиции ВСУ: ранены двое военных 10:50
- Боевик просит Путина устроить в "Л/ДНР" чистки "как в 39-м": "Я это Киселеву отправлю, я всем расскажу". ВИДЕО09:52
- Пункты пропуска Украины: самая большая очередь на «Марьинке» 09:28
«Рогатая» помощь: Жителям прифронтовой зоны подарили коров редкой породы
Жители прифронтовых сел в Луганской области получили гуманитарную помощь – крупную рогатую скотину. Такой подарок местным сделали представители Международного Комитета Красного Креста, передают Донецкие новости.
«Зорька! Ну, некогда тебе сегодня отдыхать! Так! Молодец! Артистка!», – радуется подарку жительница Крымского.
Для семьи Галины Емцевой корова – единственный источник дохода. С началом войны работать в Крымском стало вообще негде. Поэтому люди выживают в основном благодаря домашнему хозяйству.
«У нас санаторий был, многие люди работали в санатории. На шахты возили. У нас же Петроградка рядом. И Тошковка у нас рядом. Все же распалось. Уже пятый год война. Все разбегались, все убежали», – жалуется местная жительница Татьяна Гонтарь.
В семьях Гонтарь и Емцевых – по две коровы. Сейчас готовятся встретить пополнение.
«Это стойло, куда мы поставим коровку. Мы ее не поставим к другим буренкам, потому что нельзя вместе делать. Это одно стадо, то другое стадо. Нужно, чтобы привыкли. Они будут привыкать на поляне, у нас на выпасе. А потом постепенно будем помещать в те сараи, где находятся коровки», – рассказывает Галина Емцева.
Помогают увеличить надои в прифронтовых селах и улучшить поголовье представители Международного Комитета Красного Креста.
«Мы поддерживаем семьи, которые разводят крупный рогатый скот, и мы понимаем, что восстановить эту деятельность им очень сложно, поскольку в этот период у них не будет доступа к пастбищам, потому что эти территории были заминированы. У них не было денег и возможности обеспечить всем необходимым хозяйство. И именно для этого начался этот проект», – отмечает делегат Международного Комитета Красного Креста Этер Лотишвили.
Жителям Крымского благотворители подарили стельных коров породы голштын. Телят, которые вскоре появятся на свет, новые хозяева по программе Красного Креста должны отдать другим жителям Крымского.
«Здесь речь пойдет не только о доходах, которые были у людей, но и о том, чтобы улучшить качество популяции относительно племенных показателей. Вскоре появятся телята. Можно будет в целом повысить качество стада», – объясняет делегат Красного Креста.
В целом в прифронтовые населенные пункты Луганской области благотворители привезли 2 десятка коров.
Теги: Донбасс, подарок, Луганская область, корова, Красный Крест
- «Рогатая» помощь: Жителям прифронтовой зоны подарили коров редкой породы09:31
- Назван самый «взрывной» участок Донецкой области08:36
- В Мариуполе возле пляжа полицейские уложили лицом в землю трех мужчин. ВИДЕО08:12
- ВСУ дали по зубам оккупантам на Донбассе: триумф попал на камеру. ВИДЕО07:21
- Главари ОРДО пообещали «скрасить досуг» людей, стоящих в очереди на въезд в Седово 22:31
- «Лупят прямо по поселку»: жители Донецка сообщают о мощном обстреле20:36
- «Завод гробят, зарплату не платят»: член НВФ рассказал о сложной ситуации на «Стироле» 20:05
- Бойцы ВСУ продвинулись вперед на Луганщине. ВИДЕО19:52
- Там, куда приходит "р***ий мир", люди должны страдать: в оккупированном Седово издеваются над жителями "ДНР"19:27
- Красный Крест выиграл суд у мариупольского полицейского18:31
- Можно ли употреблять вишни в период беременности09:56
- «Рогатая» помощь: Жителям прифронтовой зоны подарили коров редкой породы09:31
- "Дети захотят стать гомосексуалистами!" В Украине разгорелся новый скандал09:07
- Украинцев ждут жесткие коммунальные проверки и штрафы: кому стоит бояться08:51
- Назван самый «взрывной» участок Донецкой области08:36
- В Мариуполе возле пляжа полицейские уложили лицом в землю трех мужчин. ВИДЕО08:12
- Портников: "Зеленский - враг Путина, а с врагами он не договаривается. Он их уничтожает. Он их обманывает"07:30
- ВСУ дали по зубам оккупантам на Донбассе: триумф попал на камеру. ВИДЕО07:21
- Главари ОРДО пообещали «скрасить досуг» людей, стоящих в очереди на въезд в Седово 22:31
- Возвращение Донбасса: Дипломат считает, что нужна новая философия мирного процесса22:11
- Можно ли употреблять вишни в период беременности09:56
- Портников: "Зеленский - враг Путина, а с врагами он не договаривается. Он их уничтожает. Он их обманывает"07:30
- Возвращение Донбасса: Дипломат считает, что нужна новая философия мирного процесса22:11
- Первое впечатление: что о разных знаках Зодиака думают окружающие21:32
- Курс на Запад: как Зеленскому исправить ошибки Порошенко в отношениях с Польшей и Венгрией21:30
- Сама себе Юля. Тимошенко отказала Ляшко, Коломойскому и Кличко18:57
- Путин побеждает в Украине, пока вы ждете, что с неба что-то упадет - Глен Грант18:06
- Самые опасные виды кашля16:02
- Икона в подарок: приметы, мнение церкви и какую лучше выбрать15:43
- Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня 2019 года14:46
- Телефонные переговоры Путина с Зеленским: в администрации президента сделали важное заявление
- «Бахнуло в районе Ветки»: центр Донецка вздрогнул от серии мощных залпов
- Саакашвили раскрыл главную разницу между Зеленским и Порошенко: «Один раз сказал и…»
- Заспанный Зеленский показал свое утро на Банковой: «живой человек», это фото удивило всех
- Саакашвили признался, чьим проектом является Зеленский на самом деле
- Донбасс охватили смертоносные бои: РФ несет большие потери
- Зеленский и журналистка устроили перепалку насчет покупки квартиры семье шахтера
- Донецк попал под сильный обстрел. Ранены мужчина и ребенок
- В «ДНР» сократили комендантский час
- «Лупят прямо по поселку»: жители Донецка сообщают о мощном обстреле