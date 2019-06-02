«Рогатая» помощь: Жителям прифронтовой зоны подарили коров редкой породы

02.06.2019 09:31

Жители прифронтовых сел в Луганской области получили гуманитарную помощь – крупную рогатую скотину. Такой подарок местным сделали представители Международного Комитета Красного Креста, передают Донецкие новости.

«Зорька! Ну, некогда тебе сегодня отдыхать! Так! Молодец! Артистка!», – радуется подарку жительница Крымского.

Для семьи Галины Емцевой корова – единственный источник дохода. С началом войны работать в Крымском стало вообще негде. Поэтому люди выживают в основном благодаря домашнему хозяйству.

«У нас санаторий был, многие люди работали в санатории. На шахты возили. У нас же Петроградка рядом. И Тошковка у нас рядом. Все же распалось. Уже пятый год война. Все разбегались, все убежали», – жалуется местная жительница Татьяна Гонтарь.

В семьях Гонтарь и Емцевых – по две коровы. Сейчас готовятся встретить пополнение.

«Это стойло, куда мы поставим коровку. Мы ее не поставим к другим буренкам, потому что нельзя вместе делать. Это одно стадо, то другое стадо. Нужно, чтобы привыкли. Они будут привыкать на поляне, у нас на выпасе. А потом постепенно будем помещать в те сараи, где находятся коровки», – рассказывает Галина Емцева.

Помогают увеличить надои в прифронтовых селах и улучшить поголовье представители Международного Комитета Красного Креста.

«Мы поддерживаем семьи, которые разводят крупный рогатый скот, и мы понимаем, что восстановить эту деятельность им очень сложно, поскольку в этот период у них не будет доступа к пастбищам, потому что эти территории были заминированы. У них не было денег и возможности обеспечить всем необходимым хозяйство. И именно для этого начался этот проект», – отмечает делегат Международного Комитета Красного Креста Этер Лотишвили.

Жителям Крымского благотворители подарили стельных коров породы голштын. Телят, которые вскоре появятся на свет, новые хозяева по программе Красного Креста должны отдать другим жителям Крымского.

«Здесь речь пойдет не только о доходах, которые были у людей, но и о том, чтобы улучшить качество популяции относительно племенных показателей. Вскоре появятся телята. Можно будет в целом повысить качество стада», – объясняет делегат Красного Креста.

В целом в прифронтовые населенные пункты Луганской области благотворители привезли 2 десятка коров.