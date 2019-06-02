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Архив - Луганская область

ВСУ дали по зубам оккупантам на Донбассе: триумф попал на камеру. ВИДЕО

02.06.2019 07:21
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ВСУ дали по зубам оккупантам на Донбассе: триумф попал на камеру. ВИДЕО

В сети появилось видео ожесточенного боя украинских военных с боевиками в районе села Новозвановки, что в Луганской области
Ролик опубликовал на YouTube блогер Вася Барабан, пишет Политека.
Видео было подписано так: «Сейчас вы видите, как украинские воины по километру, шаг за шагом отвоевывают у врага оккупированные земли Украины».
Один из героев сюжета, военнослужащий армии Украины рассказал, что он защищает свою родную землю, воюет за то, чтобы его дом не отобрали оккупационные войска, которые водимы имперскими амбициями.



Теги: Донбасс, победа, Луганская область, ВСУ
 
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