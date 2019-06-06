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В Луганской области мужчина подорвал гранатой себя и сожительницу
Женщина осталась жива, но получила осколочные ранения.
В селе Троицкое Луганской области произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина и ранена женщина.
Как сообщает полиция области, информация о происшествии поступила 5 июня. На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и руководство Попаснянского отдела полиции.
Во время осмотра места происшествия и первоочередных следственно-оперативных действий установлено, что 48-летний местный житель пришел к своей 54-летней бывшей сожительнице на улице Щорса. Зайдя в летнюю кухню с гранатой в руках, человек выдернул чеку, в результате чего произошел взрыв.
От полученных травм мужчина погиб на месте, а женщина получила многочисленные осколочные ранения и была госпитализирована в районную больницу.
Полицейские проводят дальнейшую проверку всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации данного события.
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Теги: Донбасс, Луганская область, сожитель, гранаты
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