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Архив - Луганская область

В Луганской области мужчина подорвал гранатой себя и сожительницу

06.06.2019 14:41
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В Луганской области мужчина подорвал гранатой себя и сожительницу

Женщина осталась жива, но получила осколочные ранения.

В селе Троицкое Луганской области произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина и ранена женщина.

Как сообщает полиция области, информация о происшествии поступила 5 июня. На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы и руководство Попаснянского отдела полиции.

Во время осмотра места происшествия и первоочередных следственно-оперативных действий установлено, что 48-летний местный житель пришел к своей 54-летней бывшей сожительнице на улице Щорса. Зайдя в летнюю кухню с гранатой в руках, человек выдернул чеку, в результате чего произошел взрыв.

От полученных травм мужчина погиб на месте, а женщина получила многочисленные осколочные ранения и была госпитализирована в районную больницу.

Полицейские проводят дальнейшую проверку всех обстоятельств происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации данного события.

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Теги: Донбасс, Луганская область, сожитель, гранаты
 
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