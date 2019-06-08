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Что на самом деле произошло под Новолуганским: командующий ООС выступил со срочным заявлением
Командующий ООС генерал-лейтенант Александр Сирский рассказал подробности артиллерийской атаки армии РФ по позиции ВСУ под Новолуганским и ответного удара.
Заявление Сирского по поводу удара под Новолуганским обнародовала в Facebook пресс-служба штаба ООС, передает "Диалог.UA".
В ночь на 7 июня по позиции ВСУ под Новолуганским враг нанес удар тяжелой артиллерией. Украина понесла тяжелые потери. Сирский опроверг слухи о том, что бойцам ООС запретили ответный удар. "Огонь российских оккупантов никогда не оставался безнаказанным", - заверил генерал-лейтенант. Он уточнил, что атака на позиции Нацгвардии под Новолуганским явно была спланирована. "Вражеская батарея 4-х САУ 2С1 "Гвоздика" вышла на заранее подготовленные позиции около жилых домов. На протяжении 5 минут противник выпустил около 30 снарядов на наши позиции, а после окончания огня сразу же переместился в жилые районы Горловки", - рассказал командующий ООС. По его данным, огонь вражеской артиллерии корректировали российские дроны и радиолокационный комплекс "Зоопарк". Со слов Сирского, уже после первых залпов артиллерийская разведка ВСУ зафиксировала огневые позиции врага и нанесла ответный удар минометами. В итоге часть вражеских целей была уничтожена, часть была вынуждена прекратить обстрел и спасаться. "Силы и средства ООС находятся в полной боевой готовности и дают немедленный отпор агрессору", - заверил командующий ООС.
Теги: Донбасс, армия, артиллерия, потери, ВСУ, обстрелы, САУ, Новолуганское, заявление, РФ, ООС
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