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На Донбассе ликвидирован "милиционер" "ЛНР" Спичак - опасный предатель Украины стал "грузом 200"
На Донбассе 3 июня простился с жизнью наемник террористической "ЛНР" Олег Спичак.
О смерти еще одного террориста рассказал в Twitter известный блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети сообщения о войне на Донбассе, передает "Диалог.UA".
В минувшую пятницу, 3 июня, на Донбассе умер еще один террорист "ЛНР" - Олег Спичак. Он не дожил месяц до своего 40 дня рождения.
О смерти боевика в Сети сообщили его подельники, но об обстоятельствах умолчали. Не исключено, что Спичак был ликвидирован ВСУ - он активно участвовал в войне против собственной страны.
Спичак есть в "черном списке" врагов Украины портала "Миротворец". По данным активистов, террорист был водителем-механиком в мотострелковом батальоне 4-й ОМСБр террористической "ЛНР" - так называемой "народной милиции". Родом боевик из села Ивановка, что в Антрацитовском районе.
Теги: Донбасс, ликвидация, боевик, милиционеры, ЛНР, ВСУ, соцсети
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