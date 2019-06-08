- Семь дней тишины: Названо условие для разведения сил и средств под Станицей Луганской13:49
- Боевики «ЛНР» стягивают в н.п. Хрустальный РСЗО, а в н.п. Круглик – танки13:32
- Что на самом деле произошло под Новолуганским: командующий ООС выступил со срочным заявлением12:49
- Хана "Миру": в Кадиевке сожгли кинотеатр, хозяин которого поссорился с верхушкой "ЛНР"11:30
- Вакарчук назвал «реалистичный сценарий» возвращения Донбасса10:48
- Враг "озверел" после Минска и устроил "ад" на Донбассе: по всему фронту тяжелые бои, гремит артиллерия09:51
- Ситуация на блокпостах Украины: больше всего машин на «Марьинке»09:08
- Под Попасной российская мина превратила в груду металла трактор, двое фермеров тяжело ранены08:31
- Серьезное обострение на Донбассе: противник бил 30 раз, ВСУ несут тяжелые потери08:10
- На Донбассе ликвидирован "милиционер" "ЛНР" Спичак - опасный предатель Украины стал "грузом 200"07:30
Семь дней тишины: Названо условие для разведения сил и средств под Станицей Луганской
При соблюдении всех необходимых условий, разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской (Луганская обл.) начнется 10 июня. Если же продолжатся обстрелы, разведение автоматически будет перенесено. Об этом сообщил во время брифинга заместитель командующего ВСУ, руководитель группы безопасности Трехсторонней контактной группы, генерал-майор Богдан Бондарь, пишут Донецкие новости.
«Относительно разведения. Если будут соблюдены все необходимые условия, то есть семь дней тишины в районе участка разведения, если все это будет запечатлено СММ ОБСЕ, то тогда создаются условия для разведения сил и средств», – заявил Бондарь.
В то же время он отметил, что в основном российская сторона не придерживается договоренностей, осуществляет провокационные обстрелы, из-за чего сроки разведения постоянно переносятся. «Посмотрим что будет на этот раз. Если будут обстрелы, то разведение будет автоматически переноситься на определенный срок», – пояснил руководитель группы безопасности.
Он также напомнил, что договоренности от 2014 года относительно разведения сил и средств так и не были реализованы в полном объеме. «У нас есть определенные договоренности о разведении сил и средств на определенных участках. Частично они были выполнены, частично не закончены. В 2016 году, когда все эти вопросы прописывались, была большая вероятность того, что мы сможем в короткие сроки решить их, в том числе с применением Минского формата. В дальнейшем, к сожалению, произошло обострение и захват дополнительных территорий. Если взять "минскую линию" от 19 сентября 2014 года, то противник продвинулся и занял территорию более чем 1700 кв. км», – сообщил Бондарь.
Он также заверил, что украинская сторона в своих действиях последовательно заставляет российскую сторону вернуться на линию разведения, определенную в договоренностях от 19 сентября 2014 года.
Теги: Донбасс, Луганская область, разведение, Станица Луганская
- В шахтёрских рядах - новые потери
- На митинге в Луганске появились флаги "Луганской народной республики"
- В секторе А боевики постоянно пытаются захватить в плен бойцов ВСУ (ВИДЕО)
- НА ДОНБАССЕ ЛЮДИ ГИБНУТ БОЛЬШЕ ВСЕГО ОТ ЭТОЙ НАПАСТИ
- Освобожденный из плена покалеченный Жемчугов: "Я верю, что мой родной город Красный Луч освободят от российских оккупантов и люди начнут там жить нормально"
- Семь дней тишины: Названо условие для разведения сил и средств под Станицей Луганской13:49
- Боевики «ЛНР» стягивают в н.п. Хрустальный РСЗО, а в н.п. Круглик – танки13:32
- Что на самом деле произошло под Новолуганским: командующий ООС выступил со срочным заявлением12:49
- Горловка попала под обстрел12:31
- В Снежном погибли 2 шахтера11:52
- Хана "Миру": в Кадиевке сожгли кинотеатр, хозяин которого поссорился с верхушкой "ЛНР"11:30
- Боевики «ДНР» находят разные причины для препятствования наблюдателям СММ ОБСЕ11:09
- Вакарчук назвал «реалистичный сценарий» возвращения Донбасса10:48
- В Донецке произошло ДТП с участием боевиков «ДНР»10:32
- Кремль урезал финансирование "ДНР", и Пушилин пошел в народ с протянутой рукой - жители "республики" в ярости10:09
- Семь дней тишины: Названо условие для разведения сил и средств под Станицей Луганской13:49
- Боевики «ЛНР» стягивают в н.п. Хрустальный РСЗО, а в н.п. Круглик – танки13:32
- Пенсии в Украине пересчитают в июле13:08
- Что на самом деле произошло под Новолуганским: командующий ООС выступил со срочным заявлением12:49
- Горловка попала под обстрел12:31
- Для несовершеннолетних крымчан изменили условия пересечения границы с Крымом12:09
- В Снежном погибли 2 шахтера11:52
- Хана "Миру": в Кадиевке сожгли кинотеатр, хозяин которого поссорился с верхушкой "ЛНР"11:30
- Боевики «ДНР» находят разные причины для препятствования наблюдателям СММ ОБСЕ11:09
- Вакарчук назвал «реалистичный сценарий» возвращения Донбасса10:48
- Как заморозить клубнику на зиму: ТОП-3 проверенных способов16:40
- Безопасный отдых: В Минздраве рассказали о правилах отпуска15:40
- Названы преимущества завтрака в постели14:00
- Эти продукты вредно есть на пустой желудок12:40
- Это заболевание увеличивает риск инсульта на треть10:02
- Этот повседневный продукт улучшает мужское либидо22:01
- Дерматологи назвали самые большие ошибки во время принятия душа22:42
- Врачи рассказали, какие лекарства нужно взять в отпуск21:10
- Медики рассказали, во время приема каких лекарств нельзя загорать19:05
- Вот какие ангелы охраняют людей разных знаков Зодиака18:17
- «Не зря Зеленский ездил»: Евросоюз нанес сокрушительный удар по России
- Порошенко яростно набросился на Зеленского и поплатился: «Господин лжец, вам надо…»
- Джамалу жестоко избили: подробности. ВИДЕО
- «Новый подход»: Кучма сделал скандальное предложение по Донбассу, раскрыты детали
- Зеленский поразил заявлением после встречи с генсеком НАТО: жизнь украинцев изменится навсегда
- 6 июня – Вознесение Господне: что нельзя делать
- Вот какие ангелы охраняют людей разных знаков Зодиака
- Штормовое предупреждение в Украине: какие области встретят непогоду
- Синоптик предупредила украинцев о страшной жаре до +33
- Уже с 1 июля: в Украине дорожают сигареты и другие табачные изделия