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Боевики беспощадно расстреляли Станицу Луганскую
Незаконные вооруженные формирования (НВФ) в очередной раз обстреляли прифронтовую Станицу Луганскую (Луганская обл.) из стрелкового оружия. Об этом сегодня, 9 июня, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).
Как сообщается, обстрел велся 8 июня с 20:55 до 21:35 с направления временно неподконтрольного украинской власти населенного пункта Николаевка. «Указанный факт в очередной раз демонстрирует нежелание вооруженных формирований Российской Федерации и оккупационной администрации соблюдать Минские соглашения по разведению сил и средств на данном участке местности, которое было спланировано на 16 июня 2019 года. В частности, Минскими соглашениями определено, что разведение сил и средств может быть осуществлено только после соблюдения режима тишины и его фиксации СММ ОБСЕ в течение семи суток», – говорится в сообщении.
Отмечается, что учитывая указанное, датой следующего разведения сил и средств на участке №1 «Станица Луганская», может быть 17 июня 2019 года, только при условии сохранения режима тишины к указанному сроку.
Как сообщалось ранее, при соблюдении всех необходимых условий, разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской начнется 10 июня. Если же продолжатся обстрелы, разведение автоматически будет перенесено.
Теги: Донбасс, Луганская область, боевики, обстрелы, Станица Луганская
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