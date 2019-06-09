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Архив - Луганская область

В ОРЛО горел кинотеатр: опубликованы фото сильного пожара

09.06.2019 11:53
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В ОРЛО горел кинотеатр: опубликованы фото сильного пожара

Сильный пожар уничтожил в неподконтрольной Украине Кадиевке Луганской области крышу городского кинотеатра «Мир».

Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «МЧС ЛНР», передает donpress.com.

В «ведомстве» отметили:

«Стаханов, улица Кирова, кинотеатр «Мир»: по причине, которая устанавливается, произошел пожар, в результате которого уничтожена крыша на площади 3000 кубометров в неэксплуатируемом здании кинотеатра «Мир».

В «МЧС» уточнили, что в результате происшествия жертв и пострадавших нет.



Теги: Донбасс, пожар, жертвы, МЧС, кинотеатр, ЛНР, пострадавшие
 
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