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Двое луганчан скончались после употребления грибов
На минувшей неделе 57-летняя жительница временно неподконтрольного Луганска в лесополосе в районе кв. Южный собирала грибы, предположительно сыроежки.
Придя домой, женщина их отварила, затем пожарила и употребила в пищу вместе с 62-летним братом и 35-летним сыном, сообщили в так называемом «МЧС ЛНР», пишет Луганский радар.
Спустя час луганчане почувствовали ухудшение состояния: головокружение, тошноту, потливость, диарею, ухудшение зрения. Вызвали скорую помощь. До приезда медиков предприняли самостоятельную попытку промывания желудка.
Прибывшие врачи доставили пострадавших в отделение экстренной неотложной медицинской помощи «республиканской» клинической больницы. Всем был поставлен диагноз: «острое бытовое отравление грибами в тяжелой степени, токсическая фаза».
На следующие день состояние брата и сестры резко ухудшилось, была констатирована биологическая смерть. Состояние 35-летнего мужчины средней тяжести.
Теги: Донбасс, Луганск, отравление, грибы
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