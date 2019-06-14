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Прощай, асфальт: В Луганске после ливня на дорогах поплыли машины

14.06.2019 12:11
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Прощай, асфальт: В Луганске после ливня на дорогах поплыли машины

По неподконтрольному украинской власти Луганску вчера, 13 июня, прошелся шквальный ливень, из-за которого улицы превратились в водоемы, а ветром были повалены ветви деревьев. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях, пишут Донецкие новости.
Луганчане размещают фото поваленных ветвей деревьев, оборванных электропроводов и плывущих по дорогам автомобилей
Василий: «Дождь под кодовым названием "прощай оставшийся асфальт"»;
Игорь: «Не хватает только лодки»;
Антон: «Это еще не поплыли, вот на Ленина от заправки до Сосюры, вот там жесть, по стекла воды почти, по ручки дверные точно, думал не проеду, очень много авто стали, будем надеяться, что без гидроудара».



Теги: Донбасс, Луганск, машины, дождь, асфальт
 
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