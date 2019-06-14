Главная / Новости / Луганская область / Ряды боевиков "ЛНР" поредели: офицер ВСУ показал кадры с уничтоженными предателями Украины
Последние новости раздела
- Ряды боевиков "ЛНР" поредели: офицер ВСУ показал кадры с уничтоженными предателями Украины09:11
- «Остается единственный выход»: в Генштабе назвали реальный способ освобождения Донбасса08:29
- Миссия ООН сообщила о количестве погибших на Донбассе мирных жителей18:30
- Выдача паспортов на Донбассе отменяется: Россию ждет очередная партия санкций 16:31
- Главарь «ЛНР» Пасечник: пенсии и зарплаты будут значительно увеличены16:18
- Подарок на день России: ВСУ "порвали" боевиков и продвинулись на Донецк16:00
- На Донетчине произошла авария на водопроводе: сокращена подача воды в крупные города15:16
- Климкин выступил за проведение международного аудита в «Л/ДНР»14:40
- Красный Крест отправил в ОРДЛО 295 тонн "гуманитарки"10:30
- В Луганской области КПВВ «Золотое» продолжает работать только с украинской стороны22:05
Ряды боевиков "ЛНР" поредели: офицер ВСУ показал кадры с уничтоженными предателями Украины
14.06.2019 09:11
Один из уничтоженных боевиков был родом из Краснодонского района, второй – из Перевальского. Смерть террористов подтверждена.
О потерях луганских боевиков написал в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц).
Он также показал кадры с ликвидированными предателями Украины, сообщает "Диалог.UA". Никите Руденко было 23 года, смерть предателя Украины подтвердил его отец.
Второй террорист – Анатолий Власов 1976 года рождения. Предателя ликвидировали в конце апреля. Он был уничтожен в районе Сокольников на Луганщине.
"Все будет Украина, победа за нами!" – отметил украинский офицер.
Теги: Донбасс, ликвидация, ЛНР, боевики, потери, ВСУ
Читайте также:
- Четверо наемников армии России ликвидированы на Донбассе: детали дерзкого нападения врага и "ответки" ВСУ
- Ликвидированы две БМП и техника боевиков, много "200-х" и раненых: как ВСУ отомстили за гибель побратимов
- Стало известно число потерь боевиков «ДНР» и «ЛНР» за январь 2019 года
- Оккупанты на Донбассе напуганы огромными потерями и готовы восстать: "Москва предает даже погибших"
- Боевики «ЛНР» понесли потери в живой силе и технике
- Боевики «ЛДНР» понесли серьезные потери в живой силе
- Ряды боевиков "ЛНР" поредели: офицер ВСУ показал кадры с уничтоженными предателями Украины09:11
- В Донецке женщина выпала из окна 3 этажа08:52
- «Остается единственный выход»: в Генштабе назвали реальный способ освобождения Донбасса08:29
- Боевики оживились под Горловкой и Мариуполем: гонят минометы и ПТРК, а диверсанты лезут в тыл ВСУ08:10
- Миссия ООН сообщила о количестве погибших на Донбассе мирных жителей18:30
- Выдача паспортов на Донбассе отменяется: Россию ждет очередная партия санкций 16:31
- Главарь «ЛНР» Пасечник: пенсии и зарплаты будут значительно увеличены16:18
- Подарок на день России: ВСУ "порвали" боевиков и продвинулись на Донецк16:00
- Гиркин сделал громкое заявление о возможной смене власти в России15:48
- На Донетчине произошла авария на водопроводе: сокращена подача воды в крупные города15:16
- Ряды боевиков "ЛНР" поредели: офицер ВСУ показал кадры с уничтоженными предателями Украины09:11
- В России признали Александра Усика боксером года09:00
- В Донецке женщина выпала из окна 3 этажа08:52
- «Остается единственный выход»: в Генштабе назвали реальный способ освобождения Донбасса08:29
- Боевики оживились под Горловкой и Мариуполем: гонят минометы и ПТРК, а диверсанты лезут в тыл ВСУ08:10
- Гороскоп на 14 июня: Близнецы откажутся от эмоций, а Рыбы поддадутся панике07:51
- Мир между Россией и Украиной: в МИД РФ рассказали, что первым делом должен сделать Киев07:30
- Врачи рассказали об опасности употребления помидоров в жару22:48
- Россия предложила Украине возобновить поставки газа по сниженной цене22:10
- Зеленский после выходных покинет Украину – подробности21:43
- Врачи рассказали об опасности употребления помидоров в жару22:48
- Врачи рассказали, как защититься от укусов комаров18:49
- Эти советы помогут избежать летних проблем с желудком15:00
- Медики рассказали, как выбирать продукты в жару12:15
- Врачи назвали лучшие афродизиаки для мужчин09:32
- Троица: что можно святить в церкви09:15
- Врачи объяснили, почему важно спать в одно и то же время22:49
- В Украине запретили еще один антисептик17:15
- Медики рассказали, когда и сколько можно есть клубники16:48
- Как справиться с плохим самочувствием в жару15:00
- Крым восстал против Кремля, тысячи вышли на улицы и требуют Россию убираться
- Ликвидация продолжается: бойцы ВСУ уничтожили «Москву»
- Тысячам водителей "диагноз" грозит запретом на вождение: что происходит
- "Полиция" Донецка сорвалась "с цепи" и хватает граждан из-за "Киндеров" - весь город напуган
- В деле об убийстве малыша под Киевом всплыл скандальный нюанс
- Выдача паспортов на Донбассе отменяется: Россию ждет очередная партия санкций
- Лавров сорвался, выставив ультиматум о соблюдении перемирия на Донбассе Кремлем и "Л/ДНР"
- Гиркин пригрозил повесить за правду друга главаря «ДНР» Дениса Пушилина
- Мир между Россией и Украиной: в МИД РФ рассказали, что первым делом должен сделать Киев
- ВСУ подошли вплотную к Донецку, заняты ключевые позиции