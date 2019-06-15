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Летчики ударили: Муженко рассказал, как ВСУ стреляли по батальону «Донбасс»
В 2014 году украинские летчики обстреляли колонну добровольческого батальона «Донбасс» в Луганской области. Об этом рассказал начальник Генерального штаба ВСУ в 2014-2019 годах, экс-руководитель АТО Виктор Муженко, пишут Донецкие новости.
«Мы имели такой пример, о котором никто еще не говорил. Я его первый раз привожу: когда батальон "Донбасс" выдвигался на штурм Попасной, летчики эту колонну видели, а так как там частично была военная техника, но в основном были гражданские, так называемые "школьные автобусы", летчики тогда нанесли удар. И мы долго разбирались, чья же это колонна», – сказал он.
По его словам, в результате обстрела пострадавших не было, а этот инцидент после разбирательства повлек за собой дальнейшее нанесение белых полос на технику ВСУ в качестве опознавательных знаков.
«Разобрались, почему батальон "Донбасс" не сообщил маршрут выдвижения, почему в штабе АТО не было информации об их выдвижении, почему летчики, которые выявили эту колонну, доложили, что движется колонна и получили разрешение на открытие огня», – отметил Муженко.
И пояснил ответы на эти вопросы: «Потому что батальоны "Донбасс", "Днепр", "Миротворец" и так далее в состав АТО на тот момент не входили, включительно по октябрь 2014 года. В октябре или даже в ноябре батальон "Донбасс" первым был включен в состав сил и средств АТО. До этого управление ними осуществлялось через оперативные группы МВД, они получали команды по своей линии. Эта проблема взаимодействия и привела к тому, что был нанесен такой удар».
Экс-руководитель АТО Виктор Муженко также заявил, что о выходе на Донецк колонны боевой техники под руководством офицера контрразведки РФ Игоря Гиркина (Стрелкова), под руководством которого в апреле 2014 года был захвачен Славянск (Донецкая обл.), с чего и началась война на Донбассе, украинским военным ничего неизвестно.
Теги: Донбасс, стрельба, батальон "Донбасс", ВСУ, Муженко, летчики
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